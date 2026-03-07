Выбежавшая на трассу собака сбила двух лыжниц на чемпионате России
Выбежавшая на трассу собака сбила двух лыжниц на чемпионате России.
Лыжницы Алина Кудисова и Арина Кусургашева упали во время гонки на чемпионате России из-за выбежавшей на трассу собаки.
В Южно-Сахалинске проходит масс-старт на 50 км свободным стилем. Собака пробежала перед группой спортсменок, две из которых упали в результате столкновения.
Кудисова некоторое время не могла подняться и в итоге сошла с дистанции, а Кусургашева продолжила гонку.
Скриншоты: трансляция «Матч ТВ».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
76 комментариев
По версии собаки это 2 кожаные лыжницы помешали ему пересечь трассу
Дада, эта новость уже вышла на собакс.ру
Ну теперь Губерниев неделю всех собак на Вяльбе вешать будет((
Газзаев всё никак не уймётся.
😀
Да это вы со старыми шутками никак не уйметесь
Это лыжницы сбили собаку. Чо за дискриминация?!
По отрядному признаку!)
Собака-сбивака
Это не просто "лыжниц", это 2 из 4 убежавших лидеров, капец :((
Жалко девчонку. На высокий результат шлв
собака наверное тоже не сильно довольна осталась - шла по своим делам а тут лыжницы какие-то....
Да хранит их Святой Георгий
Каво??)) Собак?)
обиднее травмы не придумаешь
