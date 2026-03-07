Выбежавшая на трассу собака сбила двух лыжниц на чемпионате России.

Лыжницы Алина Кудисова и Арина Кусургашева упали во время гонки на чемпионате России из-за выбежавшей на трассу собаки.

В Южно-Сахалинске проходит масс-старт на 50 км свободным стилем. Собака пробежала перед группой спортсменок, две из которых упали в результате столкновения.

Кудисова некоторое время не могла подняться и в итоге сошла с дистанции, а Кусургашева продолжила гонку.

Скриншоты: трансляция «Матч ТВ».