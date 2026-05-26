Ворончихина об отношении к россиянам на Паралимпиаде: «Нас хорошо встретили, поддерживали. Никаких косых взглядов»

Ворончихина об отношении к россиянам на Паралимпиаде: никаких косых взглядов.

Двукратная чемпионка Паралимпиады горнолыжница Варвара Ворончихина рассказала, как к российским спортсменам отнеслись на Играх в Италии.

– Какие ощущения от Паралимпиады сейчас, спустя месяцы?

– По ощущениям это было так давно, было очень много событий, мероприятий. Заканчивали сезон в тот момент, еще учеба была. Очень много дел, мероприятий. Вспоминаю иногда, и как будто уже очень много времени прошло.

Честно, более яркого ничего не было. Таких эмоций, усталости никогда не было. Не с чем сравнить. Безумное время было, даже сейчас мурашки опять.

– На кого учитесь?

– В Российском университете спорта на 4 курсе, заканчиваю в этом году. Тренерско‑педагогическая деятельность. Сейчас буду сдавать диплом, можно сказать, что писала диплом и одновременно выступала на Олимпиаде (смеется). Поэтому чуть‑чуть опаздываю со сроками. Но мне все равно помогают.

– Как строилось общение с иностранными спортсменами?

– Приятно, что Игры были именно в Италии, итальянцы очень добродетельные люди, хорошо к нам относились. И спортсмены, и сотрудники в деревне – везде была потрясающая публика. Нас хорошо встретили, поддерживали. К счастью и на удивление – никаких косых взглядов и ничего такого. Безумно приятно, – сказала Ворончихина.