  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Ворончихина об отношении к россиянам на Паралимпиаде: «Нас хорошо встретили, поддерживали. Никаких косых взглядов»
0

Ворончихина об отношении к россиянам на Паралимпиаде: «Нас хорошо встретили, поддерживали. Никаких косых взглядов»

Ворончихина об отношении к россиянам на Паралимпиаде: никаких косых взглядов.

Двукратная чемпионка Паралимпиады горнолыжница Варвара Ворончихина рассказала, как к российским спортсменам отнеслись на Играх в Италии.

– Какие ощущения от Паралимпиады сейчас, спустя месяцы?

– По ощущениям это было так давно, было очень много событий, мероприятий. Заканчивали сезон в тот момент, еще учеба была. Очень много дел, мероприятий. Вспоминаю иногда, и как будто уже очень много времени прошло.

Честно, более яркого ничего не было. Таких эмоций, усталости никогда не было. Не с чем сравнить. Безумное время было, даже сейчас мурашки опять.

– На кого учитесь?

– В Российском университете спорта на 4 курсе, заканчиваю в этом году. Тренерско‑педагогическая деятельность. Сейчас буду сдавать диплом, можно сказать, что писала диплом и одновременно выступала на Олимпиаде (смеется). Поэтому чуть‑чуть опаздываю со сроками. Но мне все равно помогают.

– Как строилось общение с иностранными спортсменами?

– Приятно, что Игры были именно в Италии, итальянцы очень добродетельные люди, хорошо к нам относились. И спортсмены, и сотрудники в деревне – везде была потрясающая публика. Нас хорошо встретили, поддерживали. К счастью и на удивление – никаких косых взглядов и ничего такого. Безумно приятно, – сказала Ворончихина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoгорные лыжи
logoпаралимпийская сборная России жен
Варвара Ворончихина
logoПаралимпийские игры

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Горнолыжница Ворончихина о том, что спортсменов из США не отстраняют: «Очень обидно, когда такие неравноправные отношения»
23 марта, 13:23
Путин наградил орденами Дружбы российских паралимпийцев, завоевавших медали на Играх-2026
19 марта, 07:45
Российские паралимпийцы встретились с болельщиками на Красной площади
17 марта, 13:06
Рекомендуем
Главные новости
Елена Вяльбе о распаде СССР: «Все хотели окна в Европу, изобилия товаров. Как показала жизнь, это далеко не самое главное»
вчера, 10:44
Елена Вяльбе: «Сейчас олимпийская пенсия составляет 62 500 рублей в месяц. Я бы не стала жаловаться на эту сумму»
27 мая, 19:29
Журова о допуске россиян на Универсиаду: «У нас всегда были хорошие отношения с FISU. Следующим этапом может быть допуск с флагом и гимном»
27 мая, 11:41
Свищев о решении FISU допустить россиян: «Это правильный сигнал другим крупным организациям. Спорт призван объединять людей»
27 мая, 07:49
Бугаев о Паралимпиаде: «Какие‑то люди пытались представить Россию в негативном свете, но это была малая часть от общего спортивного движения»
26 мая, 20:21
FIS заработала более 150 тысяч долларов на рассмотрении заявок на нейтральный статус
26 мая, 19:42
Ступак выложила фото с тренировки: «Старая, никуда не готовлюсь, мало тренируюсь, много сплю и ем – настоящая пенсия! Продолжаю кайфовать от жизни, а спорт просто в удовольствие»
26 мая, 11:27Фото
Норвежский журналист Салтведт: «Элиаш – самый быстрый путь для России обратно на международные соревнования, но я думаю, что это произойдет в любом случае»
25 мая, 14:41
Степанова об автомобилях: «Пока не достигла такой степени просветления, чтобы голосовать рублем за прогрессивного китайца. Но поработаю над собой»
25 мая, 11:35
Йохауг о победе в «Гонке Бьорндалена»: «Это личный рекорд. Потрясающее чувство, я могла бы бежать в таком темпе еще долго»
23 мая, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Председатель Российского студенческого спортивного союза: «Благодарны нашим коллегам из FISU за решение, принятое в интересах спортсменов»
27 мая, 08:05
Ски-альпинист Филиппов: «Из иностранных футболистов мне нравится Роналду за его трудолюбие. Буду болеть за него на ЧМ»
22 мая, 10:53
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Рекомендуем