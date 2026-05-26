  FIS заработала более 150 тысяч долларов на рассмотрении заявок на нейтральный статус
FIS заработала более 150 тысяч долларов на рассмотрении заявок на нейтральный статус

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) заработала 122 тысячи швейцарских франков (более 150 тысяч долларов) на рассмотрении заявок на нейтральный статус.

Это следует из финансового отчета организации за 2025 год.

Российские и белорусские спортсмены платили около двух с половиной тысяч долларов за рассмотрение заявки.

Под эгидой FIS проводятся соревнования по лыжным гонкам, горным лыжам, прыжкам с трамплина, двоеборью, фристайлу и сноуборду.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: FIS
Ничего личного, просто бизнес ©
Мелкий гешефт.
ОтветMosesPray
Мелкий гешефт.
слово заработало можно исключить.Правильней написать обобрала спортсменов или обокрала.За навязанную услугу взяли деньги.
Интересно узнать, а сколько раз отказали в нейтр.статусе.
Давайте по порядку, не "заработали" а взыскали в виде оплаты за услуги. К затратам вернусь позже.

150 000 долларов по 2 500 долларов на заявку выходит рассмотрено и принято к оплате 60 заявок от спортсменов.

По факту на сайте FIS выданно 48 нейтральных статусов российским и белорусским спортсменам. В процентном отношении 80%.
Плюс 58 статусов поддерживающиму персоналу (не знаю сколько они платили, если платили вообще, скорее нет так как тогда сумма взносов была бы больше).

По затратам , 150 000 это средняя стоимость 1 средне-квалифицированного сотрудника в странах западной Европы и Скандинавии. Из расчёта зарплата + соц .выплаты + затраты на инфраструктуру на рабочее место. 1700 часов в год в пересчёте в среднем это 90 долларов в час или около 80 евро в час. Часто стоимость даже полу-квалифицированного сотрудника особенно в Швейцарии больше 100-120 евро в час. Так что в итоге получается если ФиС нанял 1 постоянного сотрудника взносы в лучшем случае с трудом окупили затраты.
