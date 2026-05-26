FIS заработала более 150 тысяч долларов на рассмотрении заявок на нейтральный статус

FIS заработала более 150 тысяч долларов на выдаче нейтральных статусов.

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS ) заработала 122 тысячи швейцарских франков (более 150 тысяч долларов) на рассмотрении заявок на нейтральный статус.

Это следует из финансового отчета организации за 2025 год.

Российские и белорусские спортсмены платили около двух с половиной тысяч долларов за рассмотрение заявки.

Под эгидой FIS проводятся соревнования по лыжным гонкам, горным лыжам, прыжкам с трамплина, двоеборью, фристайлу и сноуборду.