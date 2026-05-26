  • Бугаев о Паралимпиаде: «Какие‑то люди пытались представить Россию в негативном свете, но это была малая часть от общего спортивного движения»
Паралимпиец Бугаев о демаршах против россиян на Играх: нам было все равно.

Четырехкратный паралимпийский чемпион горнолыжник Алексей Бугаев рассказал, что российским атлетам было приятно находится на Играх в Италии.

– С какими эмоциями вспоминаете Паралимпиаду?

– Эмоции, конечно, утихли. Стало чуть спокойнее. Но мы оставили приятный след для российского спорта. До сих пор подходят, поздравляют, вспоминают. Приятно! Наверное, такие моменты перебивает только рождение дочери. Но это одно из важнейших впечатлений, которое я запомню на всю жизнь и не забуду никогда.

– Насколько тяжело вам было собраться после падения?

– Тяжело. Потому что я получил небольшую травму спины. В тот момент было тяжело в том числе физически. Но суть спорта в том, чтобы собраться в нужный момент, мобилизовать ресурсы и выдать максимум.

– Как строилось общение с иностранными спортсменами?

– Все было дружелюбно, спокойно, приветливо. Никаких проблем и ограничений со стороны представителей других стран мы не получали. Игры прошли в хорошей спортивной атмосфере, что позволило сконцентрироваться именно на спорте.

Я думаю, в наших головах спорт точно отодвинул все политические разговоры на второй план. Понятно, что какие‑то люди пытались представить Россию в негативном свете, но в целом это была такая малая часть от общего спортивного движения. Мы не замечали этого, нам было приятно находиться там. Нам было все равно, ведь мы приехали представить нашу страну в лучшем свете, показать себя. И кто там что делал в нашу сторону – нас это не касается, – сказал Бугаев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
