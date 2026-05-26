Ступак выложила фото с тренировки: «Старая, никуда не готовлюсь, мало тренируюсь, много сплю и ем – настоящая пенсия! Продолжаю кайфовать от жизни, а спорт просто в удовольствие»

Лыжница Ступак выложила фото с тренировки, пошутив о своей «пенсии».

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Юлия Ступак поделилась фото с тренировки, пошутив о своей «пенсии».

«Старая, на пенсии спортсменка, никуда не готовлюсь, мало тренируюсь, много сплю и ем (настоящая пенсия!)

И что самое удивительное – кайфую! Продолжаю кайфовать от жизни, а спорт… просто в удовольствие», – написала 31-летняя Ступак, добавив к публикации смайлики.

В прошлом сезоне лыжница заняла 27-е место в общем зачете Кубка России.

Вяльбе о главном разочаровании сезона: «Кроме Ступак никого и не назовешь. И от Кулешовой я ждала большего»

Фото: телеграм-канал Юлии Ступак.