Лыжи. Кубок мира. Амундсен, Крюгер, Андерсен, Масгрэйв, Гульберг, Нисканен пробегут коньковую «разделку» на 10 км

Амунден и Крюгер выступят в «разделке» на Кубке мира по лыжам в Лиллехаммере.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 2-й этап Лиллехаммер, Норвегия Мужчины 10 км, раздельный старт, свободный стиль Начало – 12:30 по московскому времени (6 декабря), прямая трансляция – «Матч! Арена». Старт-лист 12. Алвар Мюльбак (Швеция) 16. Бен Огден (США) 31. Жюль Шаппа (Франция) 33. Калле Халварссон (Швеция) 34. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) 35. Маттис Стенсхаген (Норвегия) 37. Жюль Лапьер (Франция) 38. Федерико Пеллегрино (Италия) 39. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) 40. Дидрик Тенсет (Норвегия) 44. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) 46. Фридрих Мох (Германия) 48. Харальд Амундсен (Норвегия) 50. Ииво Нисканен (Финляндия) 52. Пол Гульберг (Норвегия) 54. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) 56. Уго Лапалю (Франция) 58. Ян Томас Йенссен (Норвегия) 62. Вильям Поромаа (Швеция) 66. Мика Фермойлен (Австрия) 68. Гас Шумахер (США) 70. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере