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  • Лыжи. Кубок мира. Амундсен, Крюгер, Андерсен, Масгрэйв, Гульберг, Нисканен пробегут коньковую «разделку» на 10 км
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Лыжи. Кубок мира. Амундсен, Крюгер, Андерсен, Масгрэйв, Гульберг, Нисканен пробегут коньковую «разделку» на 10 км

Амунден и Крюгер выступят в «разделке» на Кубке мира по лыжам в Лиллехаммере.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

2-й этап

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 12:30 по московскому времени (6 декабря), прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

12. Алвар Мюльбак (Швеция)

16. Бен Огден (США)

31. Жюль Шаппа (Франция)

33. Калле Халварссон (Швеция)

34. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия)

35. Маттис Стенсхаген (Норвегия)

37. Жюль Лапьер (Франция)

38. Федерико Пеллегрино (Италия)

39. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

40. Дидрик Тенсет (Норвегия)

44. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

46. Фридрих Мох (Германия)

48. Харальд Амундсен (Норвегия)

50. Ииво Нисканен (Финляндия)

52. Пол Гульберг (Норвегия)

54. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

56. Уго Лапалю (Франция)

58. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

62. Вильям Поромаа (Швеция)

66. Мика Фермойлен (Австрия)

68. Гас Шумахер (США)

70. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия)

Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoКубок мира
лыжные гонки
гонка 10 км
результаты
Андреас Фьюрен Рее
logoВильям Поромаа
logoКалле Халварссон
logoФедерико Пеллегрино
logoХаральд Амундсен
logoМартин Левстрем Ниенге
Мика Фермойлен
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
logoсборная Швеции
logoСимен Хегстад Крюгер
logoПол Гульберг
Ян Томас Йенссен
logoсборная Финляндии
Гас Шумахер
logoсборная США
logoИиво Нисканен
Бен Огден
Маттис Стенсхаген
Алвар Мюльбак
logoсборная Австрии
logoЭндрю Масгрэйв
Фридрих Мох
сборная Великобритании
Ивер Тильхейм Андерсен
logoДидрик Тенсет
logoсборная Франции
Жюль Шаппа
Жюль Лапьер
Уго Лапалю
сборная Германии (лыжные гонки)
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