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    Компания ZA Sport представила эскизы олимпийской формы для нейтральных атлетов из России

    Теги сборная России фото сборная России жен Пхенчхан-2018 ZA Sport

    Компания ZA Sport опубликовала эскизы «нейтральной» формы для российских атлетов на Олимпийские игры в Пхенчхане.

    «Наши спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Корее под нейтральным флагом. На соревнованиях атлеты из России не смогут использовать национальную символику, в том числе в одежде.

    Эскизы «нейтральной» формы были одобрены МОК и согласно регламенту, экипировка не может содержать символику Российской Федерации, логотип ОКР.

    Основные цвета коллекции — серый, красный и белый. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia.

    Экипировка российских атлетов, которые поедут на Олимпийские игры в Корею, стартует 22 января и продлится до 7 февраля включительно», — говорится в заявлении экипировщика сборной. ZA Sport.

    Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. 

    Фото: vk.com/ zasportcompany

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