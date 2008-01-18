Компания ZA Sport представила эскизы олимпийской формы для нейтральных атлетов из России

Компания ZA Sport опубликовала эскизы «нейтральной» формы для российских атлетов на Олимпийские игры в Пхенчхане.

«Наши спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Корее под нейтральным флагом. На соревнованиях атлеты из России не смогут использовать национальную символику, в том числе в одежде.

Эскизы «нейтральной» формы были одобрены МОК и согласно регламенту, экипировка не может содержать символику Российской Федерации, логотип ОКР.

Основные цвета коллекции — серый, красный и белый. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia.

Экипировка российских атлетов, которые поедут на Олимпийские игры в Корею, стартует 22 января и продлится до 7 февраля включительно», — говорится в заявлении экипировщика сборной. ZA Sport.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

Фото: vk.com/ zasportcompany