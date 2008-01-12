Продюсер фильма «Икар» призвал МОК отстранить Россию на 20 лет, если с Родченковым что-то случится

Дэн Коган, продюсер документального фильма «Икар», главным героем которого стал информатора WADA Григорий Родченков, считает отстранении России от Игр-2018 недостаточным наказанием за допинговую систему, якобы существовавшую в стране.

«Чем больше вдаешься в подробности этого отстранения, тем больше видно, что существует сделка с Москвой.

Спортсмены будут носить форму с надписью «Олимпийские атлеты из России», будут допущены до церемонии закрытия.

Это подарок Путину, чтобы он мог увидеть по телевизору торжествующих российских спортсменов. Все выглядит так, будто ничего и не произошло.

МОК предпочитает защищать Россию, а не целостность олимпийских идеалов, которые им следовало бы поддерживать», – сказал Коган.

Коган призвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха пригрозить российской стороне отстранением на 20 лет, если с Родченковым что-то случится.

Ранее информатор не раз говорил, что ему поступают угрозы, и он беспокоится за свою жизнь. В России Родченков находится в розыске.