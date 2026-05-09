Вероника Степанова: «Те, кто пытается нас «отменить» из-за георгиевской ленточки в День Победы, могут идти в свою толстую еврозадницу»

Лыжница Степанова резко высказалась про «отмену» из-за георгиевской ленты.

Олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова в День Победы опубликовала фото с георгиевской лентой на груди.

«Те, кто пытается нас «отменить» из-за георгиевской ленточки в День Победы, могут идти в свою толстую еврозадницу.

На снимке вместе с зампредом общества «Динамо» генерал-майором Смирновым», – написала Степанова.