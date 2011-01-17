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    Комиссия МОК решит, смогут ли российские спортсмены использовать флаг и гимн СССР во время Олимпиады-2018

    Теги МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит вопрос о том, смогут ли российские спортсмены использовать советскую символику во время Пхенчхана-2018.

    «Все подобные вопросы рассматриваются рабочей группой по спортсменам-олимпийцам из России.

    МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря», – заявили в пресс-службе МОК.

    5 декабря МОК принял решение отстранить сборную России от Олимпийских игр в связи с многочисленными случаями нарушения антидопинговых правил.

    Чистые российские спортсмены получат право выступить в Играх в составе команды, которая будет носить название «Олимпийские атлеты из России». Российская национальная символика во время Олимпиады будет запрещена.

    Ранее заслуженный артист России Эдгард Запашный предложил сделать на форме российских олимпийцев надпись «СССР». Пользователи интернета выступили с инициативой использовать на Играх флаг и гимн Советского Союза. Напомним, что музыка гимна СССР и гимна России совпадают.

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