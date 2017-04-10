Старший тренер мужской сборной России Олег Перевозчиков считает, что норвежец Петтер Нортуг не пригодился бы в российской команде.

«Может, я излишне патриотичен, но считаю, что Нортуг нам не нужен. У нас полно своих талантливых ребят. Придет время, и они будут побеждать не хуже Нортуга.

И ставку надо делать, в первую очередь, на своих. А вообще, вся эта информация про переход Нортуга больше похожа на какую-то шутку. Сложно в это поверить всерьез», – рассказал Перевозчиков.