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    Олег Перевозчиков: «Считаю, что Нортуг нам не нужен»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Петтер Нортуг Олег Перевозчиков

    Старший тренер мужской сборной России Олег Перевозчиков считает, что норвежец Петтер Нортуг не пригодился бы в российской команде.

    «Может, я излишне патриотичен, но считаю, что Нортуг нам не нужен. У нас полно своих талантливых ребят. Придет время, и они будут побеждать не хуже Нортуга.

    И ставку надо делать, в первую очередь, на своих. А вообще, вся эта информация про переход Нортуга больше похожа на какую-то шутку. Сложно в это поверить всерьез», – рассказал Перевозчиков.

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