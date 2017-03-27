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    Елена Вяльбе: «Команда Крамера перед Олимпиадой будет конкретно сокращена. Спасибо, что он не загубил Устюгова»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Пхенчхан-2018 Сергей Устюгов Маркус Крамер

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о сокращении группы Маркуса Крамера.

    «Я заявляю официально: команда Маркуса перед Олимпиадой будет конкретно сокращена. Даже если он кому-то скажет, что не против взять того или иного атлета, то не факт, что это случится.

    Наши тренеры не хуже. Успехи Устюгова и других ребят из его группы – это заслуга не только Маркуса. Спасибо, что он не загубил Устюгова и отлично подвел к соревнованиям. Тем не менее, у нас есть свои опытные специалисты», – рассказала Вяльбе.

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