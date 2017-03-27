Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о сокращении группы Маркуса Крамера.

«Я заявляю официально: команда Маркуса перед Олимпиадой будет конкретно сокращена. Даже если он кому-то скажет, что не против взять того или иного атлета, то не факт, что это случится.

Наши тренеры не хуже. Успехи Устюгова и других ребят из его группы – это заслуга не только Маркуса. Спасибо, что он не загубил Устюгова и отлично подвел к соревнованиям. Тем не менее, у нас есть свои опытные специалисты», – рассказала Вяльбе.