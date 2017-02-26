Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти в командном спринте завоевали серебро. Победу одержали норвежские спортсменки.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Лахти, Финляндия

Женщины

Командный спринт, классический стиль

1. Хайди Венг – Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 20.20,5

2. Юлия Белорукова – Наталья Матвеева (Россия) – 5,6

3. Сэди Бьорнсен – Джессика Диггинс (США) – 18,4

4. Ида Ингемарсдоттер – Стина Нильссон (Швеция) – 18,6

5. Айно Кайса Сааринен – Кертту Нисканен (Финляндия) – 23,0

6. Штефани Болер – Николь Фессель (Германия) – 29,5

7. Надин Фандрих – Лорьен ван дер Граф (Швейцария) – 41,9

8. Катя Виснар – Анамария Лампич (Словения) – 48,5

9. Эвелина Марсич – Юстина Ковальчик (Польша) – 49,0

10. Илария Дебертолис – Люсия Скардони (Италия) – 1.05,2

Полуфинал 1

1. Хайди Венг – Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 20.10,75

2. Айно Кайса Сааринен – Кертту Нисканен (Финляндия) – 3,14

3. Надин Фандрих – Лорьен ван дер Граф (Швейцария) – 12,88

4. Илария Дебертолис – Люсия Скардони (Италия) – 23,76

5. Катя Виснар – Анамария Лампич (Словения) – 32,67

Полуфинал 2

1. Ида Ингемарсдоттер – Стина Нильссон (Швеция) – 20.29,2

2. Штефани Болер – Николь Фессель (Германия) – 0,4

3. Сэди Бьорнсен – Джессика Диггинс (США) – 1,4

4. Юлия Белорукова – Наталья Матвеева (Россия) – 4,4

5. Эвелина Марсич – Юстина Ковальчик (Польша) – 33,4