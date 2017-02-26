Лыжи. Чемпионат мира. Белорукова и Матвеева завоевали серебро в командном спринте
Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти в командном спринте завоевали серебро. Победу одержали норвежские спортсменки.
Лыжные гонки
Чемпионат мира
Лахти, Финляндия
Женщины
Командный спринт, классический стиль
1. Хайди Венг – Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 20.20,5
2. Юлия Белорукова – Наталья Матвеева (Россия) – 5,6
3. Сэди Бьорнсен – Джессика Диггинс (США) – 18,4
4. Ида Ингемарсдоттер – Стина Нильссон (Швеция) – 18,6
5. Айно Кайса Сааринен – Кертту Нисканен (Финляндия) – 23,0
6. Штефани Болер – Николь Фессель (Германия) – 29,5
7. Надин Фандрих – Лорьен ван дер Граф (Швейцария) – 41,9
8. Катя Виснар – Анамария Лампич (Словения) – 48,5
9. Эвелина Марсич – Юстина Ковальчик (Польша) – 49,0
10. Илария Дебертолис – Люсия Скардони (Италия) – 1.05,2
Полуфинал 1
1. Хайди Венг – Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 20.10,75
2. Айно Кайса Сааринен – Кертту Нисканен (Финляндия) – 3,14
3. Надин Фандрих – Лорьен ван дер Граф (Швейцария) – 12,88
4. Илария Дебертолис – Люсия Скардони (Италия) – 23,76
5. Катя Виснар – Анамария Лампич (Словения) – 32,67
Полуфинал 2
1. Ида Ингемарсдоттер – Стина Нильссон (Швеция) – 20.29,2
2. Штефани Болер – Николь Фессель (Германия) – 0,4
3. Сэди Бьорнсен – Джессика Диггинс (США) – 1,4
4. Юлия Белорукова – Наталья Матвеева (Россия) – 4,4
5. Эвелина Марсич – Юстина Ковальчик (Польша) – 33,4
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