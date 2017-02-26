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    Лыжи. Чемпионат мира. Белорукова и Матвеева завоевали серебро в командном спринте

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    Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти в командном спринте завоевали серебро. Победу одержали норвежские спортсменки.

    Лыжные гонки

    Чемпионат мира

    Лахти, Финляндия

    Женщины

    Командный спринт, классический стиль

    1. Хайди Венг – Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 20.20,5
    2. Юлия Белорукова – Наталья Матвеева (Россия) – 5,6
    3. Сэди Бьорнсен – Джессика Диггинс (США) – 18,4
    4. Ида Ингемарсдоттер – Стина Нильссон (Швеция) – 18,6
    5. Айно Кайса Сааринен – Кертту Нисканен (Финляндия) – 23,0
    6. Штефани Болер – Николь Фессель (Германия) – 29,5
    7. Надин Фандрих – Лорьен ван дер Граф (Швейцария) – 41,9
    8. Катя Виснар – Анамария Лампич (Словения) – 48,5
    9. Эвелина Марсич – Юстина Ковальчик (Польша) – 49,0
    10. Илария Дебертолис – Люсия Скардони (Италия) – 1.05,2

    Полуфинал 1

    1. Хайди Венг – Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 20.10,75
    2. Айно Кайса Сааринен – Кертту Нисканен (Финляндия) – 3,14
    3. Надин Фандрих – Лорьен ван дер Граф (Швейцария) – 12,88
    4. Илария Дебертолис – Люсия Скардони (Италия) – 23,76
    5. Катя Виснар – Анамария Лампич (Словения) – 32,67

    Полуфинал 2

    1. Ида Ингемарсдоттер – Стина Нильссон (Швеция) – 20.29,2
    2. Штефани Болер – Николь Фессель (Германия) – 0,4
    3. Сэди Бьорнсен – Джессика Диггинс (США) – 1,4
    4. Юлия Белорукова – Наталья Матвеева (Россия) – 4,4
    5. Эвелина Марсич – Юстина Ковальчик (Польша) – 33,4

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