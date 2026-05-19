  • Александр Легков: «Мне кажется, Элиаш хотел бы, чтобы российская команда вернулась. Но есть скандинавы и европейцы, которые, наверное, не совсем готовы»
Александр Легков: «Мне кажется, Элиаш хотел бы, чтобы российская команда вернулась. Но есть скандинавы и европейцы, которые, наверное, не совсем готовы»

Олимпийский чемпион, член президиума Федерации лыжного спорта и сноуборда России Александр Легков оценил шансы на полноценный допуск спортсменов к соревнованиям.

В Сербии с 10 по 11 июня пройдет конгресс Международной федерации лыжного спорта (FIS), на котором изберут президента организации. Сейчас ее возглавляет Йохан Элиаш.

– По вашим ощущениям, ждать ли положительных решений на конгрессе в июне?

– То же самое, как и с результатами. Например, если завтра будет гонка и меня спросят: «Как пробежит Савелий Коростелев?», я отвечу: «Думаю, все будет хорошо». Давайте посмотрим, как пройдет, и я скажу по своим ощущениям.

Много вопросов и к президенту FIS. Думаю, скандинавы не совсем довольны его поведением. Как мне кажется, он бы хотел, чтобы российская команда вернулась. Но у нас есть скандинавы и европейцы, которые, наверное, не совсем готовы, чтобы мы приехали. А в биатлоне даже разговаривать на этот счет не хотят.

Я всегда искренне верю в положительное и доброе, и надеюсь, что они одумаются. Потому что один из шагов по возвращению – это заявление о том, что другие федерации имеют возможность выступать с флагом и гимном, в том числе белорусы. Может, это повлияет как‑то.

Уже сколько лет прошло, мы всегда говорим, что готовы и хотим выступать. Наши спортсмены уже периодически туда приезжают, но пока не все, только в нейтральном статусе и всего двое. Будем надеяться на положительный исход, потому что все, что происходит вокруг, влияет. А происходит хорошее – допуск в гимнастике, плавании, борьбе, боксе. Другие федерации должны это видеть. И после этого, возможно, они тоже примут решение, что мы можем поехать, – сказал Легков.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против переизбрания Элиаша на пост главы FIS

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Скандинавы и европейцы не совсем довольно тем, что FIS отрицательно развивается в последние годы, поэтому Элиашем и недовольны.
Легков и компания преувеличивают важность вопроса допуска России в Фисовской политике.
Скандинавы костьми лягут чтоб не допустить наших…..чтоб не лишится лидерства в этом виде спорта…….Легков привел примеры гимнастики борьбы бокса плавания - где успехи наших 50/50 в сравнении с другими странами…..,,,,.а лыжи как и хоккей это совсем другое….,,,,.однако ..,,,
А что в лыжах то? Одна единственная Олимпиада в Пекине, перед которой в пандемию инспекторы WADA вообще не могли попасть в Россию, а от своих инспекторов герои Вяльбе прятались по ЗАТО и военным городкам? Кому как не сертифицированном ТИшнику Легкову не знать о важности предсезонной подготовки без допинг контроля🤷‍♂️
Коростелев о нехватке бесплатных презервативов на Олимпиаде: «Ни одного не заметил. Когда пришел спросить, уже закончились»
вчера, 14:22
Коростелев об отпуске с Непряевой на Мальдивах: «Как-то так получилось: я приезжаю, она приезжает – хоп, в одном отеле оказались! Вообще удивились очень сильно!»
вчера, 09:55
Появилось видео встречи Губерниева и Вяльбе. Дмитрий принес букет цветов
вчера, 09:30Видео
Коростелев об иностранных лыжниках: «Все желают нам возвращения. Может, единичные случаи против, но в целом либо нейтралитет, либо положительное отношение»
вчера, 09:20
Коростелев о конфликте Губерниева и Вяльбе: «Мы в этом театре только зрители. Елена Валерьевна выбрала достаточно грамотную позицию тотального игнорирования»
вчера, 08:43
Юрий Каминский: «Если бы не ошибка руководства ФЛГР, Ретивых в двигательном плане был бы на одном уровне с Клэбо – а может, и выше»
вчера, 07:27
Евгений Редькин: «Участие Устюгова в предстоящем сезоне планируется, но мы с ним это еще не обсуждали»
вчера, 06:36
Юрий Каминский: «По-моему, Вяльбе за 16 лет руководства ФЛГР так и не научилась отличать диалог с солидным российским изданием от разговора на базаре»
вчера, 06:33
Дмитрий Свищев: «Губерниев извинился перед Вяльбе за определенные высказывания. Но больше говорили не о прошлом, а о будущем»
20 мая, 11:45
«Начинаем работать с новой федерацией! Во имя и во славу российского лыжного спорта!» Губерниев встретился с Вяльбе и Свищевым
20 мая, 10:05
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
