Александр Легков: «Мне кажется, Элиаш хотел бы, чтобы российская команда вернулась. Но есть скандинавы и европейцы, которые, наверное, не совсем готовы»

Олимпийский чемпион, член президиума Федерации лыжного спорта и сноуборда России Александр Легков оценил шансы на полноценный допуск спортсменов к соревнованиям.

В Сербии с 10 по 11 июня пройдет конгресс Международной федерации лыжного спорта (FIS), на котором изберут президента организации. Сейчас ее возглавляет Йохан Элиаш.

– По вашим ощущениям, ждать ли положительных решений на конгрессе в июне?

– То же самое, как и с результатами. Например, если завтра будет гонка и меня спросят: «Как пробежит Савелий Коростелев?», я отвечу: «Думаю, все будет хорошо». Давайте посмотрим, как пройдет, и я скажу по своим ощущениям.

Много вопросов и к президенту FIS. Думаю, скандинавы не совсем довольны его поведением. Как мне кажется, он бы хотел, чтобы российская команда вернулась. Но у нас есть скандинавы и европейцы, которые, наверное, не совсем готовы, чтобы мы приехали. А в биатлоне даже разговаривать на этот счет не хотят.

Я всегда искренне верю в положительное и доброе, и надеюсь, что они одумаются. Потому что один из шагов по возвращению – это заявление о том, что другие федерации имеют возможность выступать с флагом и гимном, в том числе белорусы. Может, это повлияет как‑то.

Уже сколько лет прошло, мы всегда говорим, что готовы и хотим выступать. Наши спортсмены уже периодически туда приезжают, но пока не все, только в нейтральном статусе и всего двое. Будем надеяться на положительный исход, потому что все, что происходит вокруг, влияет. А происходит хорошее – допуск в гимнастике, плавании, борьбе, боксе. Другие федерации должны это видеть. И после этого, возможно, они тоже примут решение, что мы можем поехать, – сказал Легков.

