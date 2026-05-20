Вероника Степанова: «Мужик лет 50 с огромным животом – так я представляю себе типичного интернет-тролля-хейтера»

Степанова: типичный хейтер – это 50-летний мужик с огромным животом.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала, какими представляет себе хейтеров в интернете.

«В любом году – сколько себя помню. В любом месте – от пляжей Тихого океана до подмосковного пруда.

Как только становится жарко, на берегу всегда появляется мужик лет 50 в микроскопических плавках и с огромным животом в духе «беременна на 8-м месяце» – и часами загорает на солнце. Уверенный и непоколебимый.

Я так не поняла, это один вариант, который клонировали в секретной лаборатории, или индивидуальные особи.

В любом случае, именно так я представляю себе типичного интернет-тролля-хейтера. Он не просто так на берегу стоит – он очередной комментарий придумывает», – написала Степанова в телеграм-канале.

Грустно, когда кумиры, за которых мы болели, разрушают свою репутацию