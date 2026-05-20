  Вероника Степанова: «Мужик лет 50 с огромным животом – так я представляю себе типичного интернет-тролля-хейтера»
Вероника Степанова: «Мужик лет 50 с огромным животом – так я представляю себе типичного интернет-тролля-хейтера»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала, какими представляет себе хейтеров в интернете. 

«В любом году – сколько себя помню. В любом месте – от пляжей Тихого океана до подмосковного пруда.

Как только становится жарко, на берегу всегда появляется мужик лет 50 в микроскопических плавках и с огромным животом в духе «беременна на 8-м месяце» – и часами загорает на солнце. Уверенный и непоколебимый.

Я так не поняла, это один вариант, который клонировали в секретной лаборатории, или индивидуальные особи.

В любом случае, именно так я представляю себе типичного интернет-тролля-хейтера. Он не просто так на берегу стоит – он очередной комментарий придумывает», – написала Степанова в телеграм-канале. 

Грустно, когда кумиры, за которых мы болели, разрушают свою репутацию

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Степановой
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoлыжные гонки
logoВероника Степанова

Комментарии

Просто кого мужика видит рядом того и представляет 😁 А ведь могла выбрать и помоложе)
Комментарий скрыт
Просто женщина реагирует на хейтеров похожих на своего отца
Вероника своего мужа-пропагандиста описала? (о_0)
а кто её муж?
Какой-нибудь чиновник 146%. Другого объяснения скрытности (при такой публичности и желании самой Степановой залезть в каждую дырку) нет.
Вероника Степанова: «Мужик лет пятидесяти с огромным животом – так я представляю себе типичного интернет-тролля-хейтера...
А вот и нет...мне 43!
а про огромное пузо она попала в точку?
Как только становится жарко, на берегу всегда появляется мужик лет 50 в микроскопических плавках и с огромным животом в духе «беременна на 8м месяце» – и часами загорает на солнце. Уверенный и непоколебимый...
Эротические фантазии Вероники Степановой...
Ветка фигурного катания ржет в голосину
Тонко
То есть в принципе Степанова не против того, чтоб ее чьморили в интернете, но ток шоб молодой и красивый?
Если молодой и красивый, то можно и не в интернете).
Мне 36. Шах и мат!
Опиши живот)
Мне тоже 36
Живот месяца на 2-3 беременности)
Индивид с обезъяной в голове, бьющей в тарелки - так я представляю себе спортсмена, выступающего с выражениями, подобными данному.
ОтветBlack-White Heart
Индивид с обезъяной в голове, бьющей в тарелки - так я представляю себе спортсмена, выступающего с выражениями, подобными данному.
согласно легендированию это её секретный муж самоутверждается такими сообщениями. походу схуднул или наоборот комплексует.
насчёт тарелок в голове подтвердить или опровергнуть нельзя. нужен записанный кружок без телесуфлёра в её макс-канале
В этом вопросе Степанова ограничена как и во всех других. Придумала себе такую психологическую защиту. Мол, над моими гениальными изречениями потешаются только люди определенной внешности. Но это не так. Потешаются все умные люди, независимо от внешности. Кстати, если внимательно присмотреться к чертам лица самой Степановой, можно заметить там признаки взаимосвязи между внешностью и ее уровнем интеллекта). Ведь странно как то. Среди ее ровесниц только она систематически несёт несусветную пургу.
Ему 73, Вероника. И он не тролль, а твой хозяин
Коростелев о нехватке бесплатных презервативов на Олимпиаде: «Ни одного не заметил. Когда пришел спросить, уже закончились»
вчера, 14:22
Коростелев об отпуске с Непряевой на Мальдивах: «Как-то так получилось: я приезжаю, она приезжает – хоп, в одном отеле оказались! Вообще удивились очень сильно!»
вчера, 09:55
Появилось видео встречи Губерниева и Вяльбе. Дмитрий принес букет цветов
вчера, 09:30
Коростелев об иностранных лыжниках: «Все желают нам возвращения. Может, единичные случаи против, но в целом либо нейтралитет, либо положительное отношение»
вчера, 09:20
Коростелев о конфликте Губерниева и Вяльбе: «Мы в этом театре только зрители. Елена Валерьевна выбрала достаточно грамотную позицию тотального игнорирования»
вчера, 08:43
Юрий Каминский: «Если бы не ошибка руководства ФЛГР, Ретивых в двигательном плане был бы на одном уровне с Клэбо – а может, и выше»
вчера, 07:27
Евгений Редькин: «Участие Устюгова в предстоящем сезоне планируется, но мы с ним это еще не обсуждали»
вчера, 06:36
Юрий Каминский: «По-моему, Вяльбе за 16 лет руководства ФЛГР так и не научилась отличать диалог с солидным российским изданием от разговора на базаре»
вчера, 06:33
Дмитрий Свищев: «Губерниев извинился перед Вяльбе за определенные высказывания. Но больше говорили не о прошлом, а о будущем»
20 мая, 11:45
«Начинаем работать с новой федерацией! Во имя и во славу российского лыжного спорта!» Губерниев встретился с Вяльбе и Свищевым
20 мая, 10:05
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
