Вероника Степанова: «Мужик лет 50 с огромным животом – так я представляю себе типичного интернет-тролля-хейтера»
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала, какими представляет себе хейтеров в интернете.
«В любом году – сколько себя помню. В любом месте – от пляжей Тихого океана до подмосковного пруда.
Как только становится жарко, на берегу всегда появляется мужик лет 50 в микроскопических плавках и с огромным животом в духе «беременна на 8-м месяце» – и часами загорает на солнце. Уверенный и непоколебимый.
Я так не поняла, это один вариант, который клонировали в секретной лаборатории, или индивидуальные особи.
В любом случае, именно так я представляю себе типичного интернет-тролля-хейтера. Он не просто так на берегу стоит – он очередной комментарий придумывает», – написала Степанова в телеграм-канале.
Грустно, когда кумиры, за которых мы болели, разрушают свою репутацию
А вот и нет...мне 43!
Живот месяца на 2-3 беременности)
насчёт тарелок в голове подтвердить или опровергнуть нельзя. нужен записанный кружок без телесуфлёра в её макс-канале