Егор Сорин: «Все рабочие вопросы решал и, надеюсь, буду решать с главным тренером в лице Вяльбе»

Тренер Сорин: все рабочие вопросы буду решать с Вяльбе.

Тренер российских лыжников Егор Сорин рассказал, что продолжит решать рабочие вопросы с Еленой Вяльбе .

Накануне Дмитрий Свищев стал председателем объединенной Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России.

«С новым руководителем познакомила Елена Валерьевна на чествовании олимпийцев.

Моя должность старшего тренера не предполагает общения напрямую с руководителем объединенной федерации. Все рабочие вопросы решал и, надеюсь, буду решать в будущем с главным тренером в лице Елены Валерьевны Вяльбе», – сказал Сорин.