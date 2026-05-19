Егор Сорин: «Все рабочие вопросы решал и, надеюсь, буду решать с главным тренером в лице Вяльбе»
Тренер российских лыжников Егор Сорин рассказал, что продолжит решать рабочие вопросы с Еленой Вяльбе.
Накануне Дмитрий Свищев стал председателем объединенной Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России.
«С новым руководителем познакомила Елена Валерьевна на чествовании олимпийцев.
Моя должность старшего тренера не предполагает общения напрямую с руководителем объединенной федерации. Все рабочие вопросы решал и, надеюсь, буду решать в будущем с главным тренером в лице Елены Валерьевны Вяльбе», – сказал Сорин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
