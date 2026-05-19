Коростелев и Непряева получат звания мастеров спорта международного класса.

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева находятся в процессе получения звания мастеров спорта международного класса.

Об этом сообщила член президиума Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе.

Коростелев и Непряева – единственные лыжники страны, которые в минувшем сезоне выступали на Олимпийских играх и этапах Кубка мира. Они получили допуск от международной федерации (FIS) в нейтральном статусе.