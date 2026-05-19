Коростелев и Непряева получат звания мастеров спорта международного класса
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева находятся в процессе получения звания мастеров спорта международного класса.
Об этом сообщила член президиума Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе.
Коростелев и Непряева – единственные лыжники страны, которые в минувшем сезоне выступали на Олимпийских играх и этапах Кубка мира. Они получили допуск от международной федерации (FIS) в нейтральном статусе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Вель других успехов у наших спортсменов на этой ОИ не было .,…..однако …,,
По нормативам Федерации достаточно попасть в лучшую дюжину на этапе Кубка мира
https://www.flgr.ru/rules/ebck/