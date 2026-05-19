Дмитрий Губерниев: «У российских лыж и биатлона два союзника – Дима и Губерниев. Моя вовлеченность в лыжную федерацию будет стопроцентной»
18 мая на базе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) была создана объединенная Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР), которую возглавил Дмитрий Свищев.
«Я работаю всероссийским комментатором Димой Губерниевым. И как известно, у российских лыж и биатлона два союзника – Дима и Губерниев. На том я стою. Мое желание работать в ФЛГР было продиктовано некими известными событиями и моими мыслями. Время меняется.
Собирался ли я на самом деле возглавить ФЛГР? Этот вопрос я оставлю без ответа. Свищев мне предлагал войти в правление. В любом случае моя вовлеченность в федерацию будет стопроцентной. Вне зависимости от того, буду я там работать или нет», – сказал Губерниев.
Ранее стало известно, что бывший президент ФЛГР Елена Вяльбе вошла в президиум ФЛССР.
с такими союзниками и врагов не надо...
Тех, которые Йозе и Марино)))