Дмитрий Губерниев: «У российских лыж и биатлона два союзника – Дима и Губерниев. Моя вовлеченность в лыжную федерацию будет стопроцентной»

Губерниев: моя вовлеченность в федерацию лыжного спорта будет стопроцентной.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что его вовлеченность в новую федерацию лыж будет стопроцентной.

18 мая на базе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) была создана объединенная Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР), которую возглавил Дмитрий Свищев.

«Я работаю всероссийским комментатором Димой Губерниевым . И как известно, у российских лыж и биатлона два союзника – Дима и Губерниев . На том я стою. Мое желание работать в ФЛГР было продиктовано некими известными событиями и моими мыслями. Время меняется.

Собирался ли я на самом деле возглавить ФЛГР? Этот вопрос я оставлю без ответа. Свищев мне предлагал войти в правление. В любом случае моя вовлеченность в федерацию будет стопроцентной. Вне зависимости от того, буду я там работать или нет», – сказал Губерниев .

Ранее стало известно, что бывший президент ФЛГР Елена Вяльбе вошла в президиум ФЛССР.

