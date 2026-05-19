  • Дмитрий Губерниев: «У российских лыж и биатлона два союзника – Дима и Губерниев. Моя вовлеченность в лыжную федерацию будет стопроцентной»
Дмитрий Губерниев: «У российских лыж и биатлона два союзника – Дима и Губерниев. Моя вовлеченность в лыжную федерацию будет стопроцентной»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что его вовлеченность в новую федерацию лыж будет стопроцентной.

18 мая на базе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) была создана объединенная Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР), которую возглавил Дмитрий Свищев.

«Я работаю всероссийским комментатором Димой Губерниевым. И как известно, у российских лыж и биатлона два союзника – Дима и Губерниев. На том я стою. Мое желание работать в ФЛГР было продиктовано некими известными событиями и моими мыслями. Время меняется.

Собирался ли я на самом деле возглавить ФЛГР? Этот вопрос я оставлю без ответа. Свищев мне предлагал войти в правление. В любом случае моя вовлеченность в федерацию будет стопроцентной. Вне зависимости от того, буду я там работать или нет», – сказал Губерниев.

Ранее стало известно, что бывший президент ФЛГР Елена Вяльбе вошла в президиум ФЛССР.

Депутат Свищев – новый босс лыж вместо Вяльбе. Что это значит?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии

В России две беды: Дима и Губерниев.
Да нет,четыре...дураки и дороги тоже никуда не пропали...
Про дороги забыл, а вот дураки учтены, оба два)
Дмитрий Губерниев: «У российских лыж и биатлона два союзника – Дима и Губерниев...
с такими союзниками и врагов не надо...
Это так плохо что даже хорошо
Мне жалко российские лыжи и биатлон из-за таких союзников
а вы союзников российского хоккея видели?)))
Тех, которые Йозе и Марино)))
Кто сам говорит о своих достоинствах, тот смешон...(Ф. Честерфилд)
Идиот Дима, и идиот Губерниев
Сказочный клован
в российских лыжах и биатлоне есть ДВЕ БЕДЫ --ПУСТОБРЕХИ губа и васильев.
Это уже не Губерниев, это уже Билли Миллиган какой-то
Куда смотрит Минздрав? Давно надо обратить внимание на Губерниева, пока он ещё много дров неналомал.
Коростелев о нехватке бесплатных презервативов на Олимпиаде: «Ни одного не заметил. Когда пришел спросить, уже закончились»
вчера, 14:22
Коростелев об отпуске с Непряевой на Мальдивах: «Как-то так получилось: я приезжаю, она приезжает – хоп, в одном отеле оказались! Вообще удивились очень сильно!»
вчера, 09:55
Появилось видео встречи Губерниева и Вяльбе. Дмитрий принес букет цветов
вчера, 09:30Видео
Коростелев об иностранных лыжниках: «Все желают нам возвращения. Может, единичные случаи против, но в целом либо нейтралитет, либо положительное отношение»
вчера, 09:20
Коростелев о конфликте Губерниева и Вяльбе: «Мы в этом театре только зрители. Елена Валерьевна выбрала достаточно грамотную позицию тотального игнорирования»
вчера, 08:43
Юрий Каминский: «Если бы не ошибка руководства ФЛГР, Ретивых в двигательном плане был бы на одном уровне с Клэбо – а может, и выше»
вчера, 07:27
Евгений Редькин: «Участие Устюгова в предстоящем сезоне планируется, но мы с ним это еще не обсуждали»
вчера, 06:36
Юрий Каминский: «По-моему, Вяльбе за 16 лет руководства ФЛГР так и не научилась отличать диалог с солидным российским изданием от разговора на базаре»
вчера, 06:33
Дмитрий Свищев: «Губерниев извинился перед Вяльбе за определенные высказывания. Но больше говорили не о прошлом, а о будущем»
20 мая, 11:45
«Начинаем работать с новой федерацией! Во имя и во славу российского лыжного спорта!» Губерниев встретился с Вяльбе и Свищевым
20 мая, 10:05
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
