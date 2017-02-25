Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти пройдет мужской скиатлон.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Лахти, Финляндия

Мужчины

Скиатлон

Начало – в 15.30 по московскому времени (25 февраля)

Старт-лист

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

2. Матти Хейккинен (Финляндия)

3. Алекс Харви (Канада)

4. Сергей Устюгов (Россия)

5. Маркус Хельнер (Швеция)

6. Морис Манифика (Франция)

7. Шюр Рете (Норвегия)

8. Дидрик Тонсет (Норвегия)

9. Финн Хоген Крог (Норвегия)

10. Александр Бессмертных (Россия)

11. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

12. Жан Майк Гайар (Франция)

13. Калле Халварссон (Швеция)

14. Андрей Ларьков (Россия)

15. Йенс Бурман (Швеция)

16. Даниэль Рикардссон (Швеция)

27. Александр Большунов (Россия)