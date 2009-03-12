Американский гимнаст заявил о домогательствах со стороны экс-врача сборной Нассара

Американский гимнаст Джейкоб Мур заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларии Нассара.

18-летний спортсмен рассказал о том, что обращался к Нассару за профессиональной помощью в апреле 2016 года – гимнаста беспокоило плечо. Во время осмотра Нассар снял с молодого человека брюки и провел процедуру иглоукалывания в области гениталий, заверяя, что это должно помочь больному плечу.

По заявлению Мура, встреча с врачом сборной оставила его в растерянных чувствах и никак не помогла его травмированному плечу – позднее молодому человеку потребовалось хирургическое вмешательство.

«Это так печально, когда у вас травма, вы рассчитываете на законное медицинское лечение... Я покинул подвал его дома, фактически не получив никакой помощи», – рассказал Мур.

Мур призвал юношей, также пострадавших от сексуального насилия со стороны Нассара, не бояться открыто заявить об этом.

«Я хочу, чтобы другие жертвы не боялись клейма позора, ведь парни также могут подвергаться сексуальному насилию», – отметил Мур.

В феврале Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 125 лет за сексуальные домогательства к спортсменкам.

Ранее бывший врач команды был осужден на срок от 40 до 175 лет за сексуальное насилие. В прошлом году – на 60 лет за хранение детской порнографии.

Более 140 женщин выдвинули обвинения в адрес экс-врача национальной сборной, в том числе олимпийские чемпионки Симоне Байлс, Райсман, Габриэлле Дуглас и Маккайла Мароуни.