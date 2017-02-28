Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт выступил перед Конгрессом США.

«Чистые спортсмены, вроде Майкла Фелпса и Адама Нельсона, для нас как луч света или путеводная звезда. Их истории дают нам надежду. Они дают нам силы публично защищать их права на чистый и честный спорт. Чтобы сделать это, мы должны понимать, как и почему система оказалась под угрозой.

Нет более актуального примера, нежели разоблачение российской государственной системы допинга. Больше тысячи российских спортсменов из 30 видов спорта были вовлечены в эту программу, которая, как было доказано, поощрялась российским властями.

По крайней мере, две Олимпиады оказались испорчены. В Рио-2016 соревновались десятки россиян, которые не прошли через заслуживающую доверие антидопинговую программу. В нужный момент, несмотря на огромное количество улик и публичные возражения со стороны чистых спортсменов, МОК пустил Россию на Игры и не усилил разумные санкции», – рассказал Тайгерт.