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    Глава USADA: «Из-за России были испорчены как минимум две Олимпиады»

    Теги допинг сборная России сборная России жен USADA Рио-2016 Трэвис Тайгерт

    Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт выступил перед Конгрессом США.

    «Чистые спортсмены, вроде Майкла Фелпса и Адама Нельсона, для нас как луч света или путеводная звезда. Их истории дают нам надежду. Они дают нам силы публично защищать их права на чистый и честный спорт. Чтобы сделать это, мы должны понимать, как и почему система оказалась под угрозой.

    Нет более актуального примера, нежели разоблачение российской государственной системы допинга. Больше тысячи российских спортсменов из 30 видов спорта были вовлечены в эту программу, которая, как было доказано, поощрялась российским властями.

    По крайней мере, две Олимпиады оказались испорчены. В Рио-2016 соревновались десятки россиян, которые не прошли через заслуживающую доверие антидопинговую программу. В нужный момент, несмотря на огромное количество улик и публичные возражения со стороны чистых спортсменов, МОК пустил Россию на Игры и не усилил разумные санкции», – рассказал Тайгерт.

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