Исполнительный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт рассказал о том, почему национальные антидопинговые организации призвали к отстранению российских спортсменов.

«Мы знаем выражение «тянуть резину», когда люди начинают забывать о причиненном вреде и новости уходят из газетных полос. Эта группа организаций хочет удостовериться в том, что в данном случае этого не произойдет, потому что это важно для чистых спортсменов.

В частности, второй доклад Макларена заново поднял вопрос о том, что Россия должна быть исключена из международных соревнований и в ней не должны проводиться соревнования – пока страна не будет соответствовать антидопинговому кодексу и не проведет работу по очищению. Все это полностью поддерживают», – сказал Тайгерт.

«Мы не видим прогресса, во всех публичных заявлениях они даже не могут признать, что признали наличие организованного допинга в стране. Мы слышим разговоры, не очень убедительные, но мы не видели действий.

Мы хотим ответственности от России, которая совершила это мошенничество, и, что самое главное, нам нужны реформы, чтобы подобное не повторилось», – цитирует Тайгерта Reuters.