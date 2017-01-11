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    Глава USADA: «В России даже не могут признать, что признали наличие организованного допинга»

    Теги допинг сборная России сборная России жен USADA РУСАДА Ричард Макларен Трэвис Тайгерт iNADO

    Исполнительный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт рассказал о том, почему национальные антидопинговые организации призвали к отстранению российских спортсменов.

    «Мы знаем выражение «тянуть резину», когда люди начинают забывать о причиненном вреде и новости уходят из газетных полос. Эта группа организаций хочет удостовериться в том, что в данном случае этого не произойдет, потому что это важно для чистых спортсменов.

    В частности, второй доклад Макларена заново поднял вопрос о том, что Россия должна быть исключена из международных соревнований и в ней не должны проводиться соревнования – пока страна не будет соответствовать антидопинговому кодексу и не проведет работу по очищению. Все это полностью поддерживают», – сказал Тайгерт.

    «Мы не видим прогресса, во всех публичных заявлениях они даже не могут признать, что признали наличие организованного допинга в стране. Мы слышим разговоры, не очень убедительные, но мы не видели действий.

    Мы хотим ответственности от России, которая совершила это мошенничество, и, что самое главное, нам нужны реформы, чтобы подобное не повторилось», – цитирует Тайгерта Reuters.

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