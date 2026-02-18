2

«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России

Дегтярев назвал перечень базовых видов спорта «встряской» для системы подготовки.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев высказался о перечне базовых видов спорта, утвержденных в различных регионах.

– Еще один важный вопрос про развитие российского спорта. Тема с базовыми видами спорта в регионах. Можете рассказать, что это и зачем?

– Хороший вопрос. Определение базовых видов спорта – это возможность для государства вести коммуникацию с федерациями и регионами, определять, какой вид спорта имеет шансы на развитие в регионе.

Изначально у нас их было 1200 на все регионы – мы считали нарастающим итогом. Но затем провели ревизию и утвердили немногим более 800.

– По каким критериям отбирали?

– Первое – наличие государственной детско-юношеской школы. Второе – это количество разрядов, полученных в том или ином виде спорта за календарный год. Третье – число членов сборной команды России из этого региона. Ну и ряд других показателей – массовость, например. Но самое главное – это результаты, то есть количество попаданий в национальную сборную, результаты на внутренних чемпионатах и международных соревнованиях. По всем регионам мы увидели снижение количества базовых видов спорта. И, знаете, такая активизация сразу началась. Все губернаторы начали вспоминать, где у кого какие спортшколы.

Где-то выкинули фигурное катание. Почему? А оказывается, там весь лед распродали, детям негде кататься, мастеров спорта стало меньше, последний спортсмен из сборной команды России выпал. «Ой-ой-ой! А мы же думали, что у нас фигурное катание всегда было базовым». А надо не думать, надо делать. Поэтому это инструмент Минспорта по влиянию на губернаторов, по встряске системы спортивной подготовки. Депутаты возбудились, вникли в предмет, ужаснулись и начали помогать своим регионам. В этом и есть замысел нововведения.

И еще одна новелла по поручению президента – это закон о согласовании назначения региональных министров спорта. И (что важно!) их увольнения. Это давно пытались сделать все министры, начиная с Виталия Леонтьевича Мутко. Раньше не получалось, потому что это очень сложный политический вопрос. Но сейчас этот закон с высокой степенью вероятности будет принят.

Это тоже инструмент влияния на регионы. Хочешь быть согласованным, будь любезен: поддержи базовые виды спорта, посмотри, что просело, что надо сделать, чтобы вернуть базу в том или ином регионе. В основном это связано с деньгами и вниманием. Пока в соответствии с этим приказом мы распределяем небольшие деньги – примерно 600 млн в год, но будем сумму увеличивать. Представляете, какие революционные изменения?

– Если я правильно понимаю, все это – инструменты ревизии. А насколько часто эта ревизия будет проводиться? Перед выборами? Или ежегодно?

– Это не связано с выборами. Это будет ежегодное регулирующее воздействие государства, – сказал Дегтярев в интервью «Чемпионат.com».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Министерство спорта России
ОКР
logoВиталий Мутко
logoМихаил Дегтярев
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошо поет ,какой спорт в регионах,дворцов нет, бассейнов нет, манежей нет,стадион то закрыт,то разрушен,ломайте ноги на разбитом асфальте.
"Всё. Это база и это главное " (с)
