  • Лавров о возможных санкциях в спорте против США и Израиля: «Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам»
Глава МИД России Сергей Лавров назвал очевидным, что ни Международный олимпийский комитет (МОК), ни Международный паралимпийский комитет (МПК) не введут санкции против спортсменов из США и Израиля. 

28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.

«Задавали неоднократно вопрос о том, как сейчас Международный паралимпийский комитет, будут ли у него какие-то решения или нет. Олимпийский комитет, другие федерации, которые проводят соревнования... Ответ отсутствует. Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам», – сказал Лавров на пресс-конференции. 

Теперь МОК накажет США и Израиль за нарушение олимпийского перемирия?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Политика
А почему Россия не вводит санкции против США и Израиля?
Ответ CAB4yK
А почему Россия не вводит санкции против США и Израиля?
Комментарий скрыт
Ответ CAB4yK
А почему Россия не вводит санкции против США и Израиля?
Комментарий скрыт
"На планете прямо сейчас идет формирование нового миропорядка — старый уклад, построенный Западом, уходит в прошлое". - заявил Путин.

Вот когда сформируем новый порядок, тогда наверное куда-нибудь допустят))) А пока надо немного потерпеть. И отнестись с пониманием. Короче нравится не нравится - терпи моя красавица)))
Ответ Алексaндр Молодкин
"На планете прямо сейчас идет формирование нового миропорядка — старый уклад, построенный Западом, уходит в прошлое". - заявил Путин. Вот когда сформируем новый порядок, тогда наверное куда-нибудь допустят))) А пока надо немного потерпеть. И отнестись с пониманием. Короче нравится не нравится - терпи моя красавица)))
Бандосы не умеют создавать что-то годное. Это не их профиль. Они умеют отбирать, запугивать, шантажировать, ездить по ушам, отжимать, убивать, и прочие бандитские вещи. Поэтому особенно удивительно, что они решили, будто создали вторую армию мира. Армия это срез общества. Поэтому изначально было подозрение, что мы влипли, и надолго.
Ответ Алексaндр Молодкин
"На планете прямо сейчас идет формирование нового миропорядка — старый уклад, построенный Западом, уходит в прошлое". - заявил Путин. Вот когда сформируем новый порядок, тогда наверное куда-нибудь допустят))) А пока надо немного потерпеть. И отнестись с пониманием. Короче нравится не нравится - терпи моя красавица)))
>Сначала дипломатическая подготовка, потом военные действия) Не наоборот!
Наоборот же. И США, и СССР своих сателлитов получили в рамках 2МВ.
А где работа нашего дипкорпуса? Как рассуждать о кознях "злобного Запада", так по 100500 интервью делают. Как предпринять конкретные шаги, только могут "выразить обеспокоенность" и призвать к "соблюдению норм международного права". Где инициативы по рассмотрению в ООН резолюций о нарушении международного права, о котором заявлялось МИД? Где попытки создать коалицию государств, которые могли быть потенциальными союзниками? ШОС, БРИКС, ОДКБ и т.д. - это для чего, когда речь идет о серьезных проблемах. Кроме Беларуси и КНДР есть кто-то еще? За два месяца США ликвидируют двух руководителей государств, которые Россия, типа, признавала партнерами и даже как бы заявляла о лидерстве в некоем "глобальном Юге" - и в итоге реакция Москвы на эти события - молчим и терпим. А некоторые юзеры еще пишут, что МОК должен-де извиниться перед Россией за то, что незаконно отстранили спортсменов. Вам самим-то не смешно. Кто нас будет уважать, если мы на официальном уровне даже не пытаемся добиться какого-то уважения, а только как дядька в том меме грозим кулаком в пустоту
Ответ teddy10
А где работа нашего дипкорпуса? Как рассуждать о кознях "злобного Запада", так по 100500 интервью делают. Как предпринять конкретные шаги, только могут "выразить обеспокоенность" и призвать к "соблюдению норм международного права". Где инициативы по рассмотрению в ООН резолюций о нарушении международного права, о котором заявлялось МИД? Где попытки создать коалицию государств, которые могли быть потенциальными союзниками? ШОС, БРИКС, ОДКБ и т.д. - это для чего, когда речь идет о серьезных проблемах. Кроме Беларуси и КНДР есть кто-то еще? За два месяца США ликвидируют двух руководителей государств, которые Россия, типа, признавала партнерами и даже как бы заявляла о лидерстве в некоем "глобальном Юге" - и в итоге реакция Москвы на эти события - молчим и терпим. А некоторые юзеры еще пишут, что МОК должен-де извиниться перед Россией за то, что незаконно отстранили спортсменов. Вам самим-то не смешно. Кто нас будет уважать, если мы на официальном уровне даже не пытаемся добиться какого-то уважения, а только как дядька в том меме грозим кулаком в пустоту
А потому что, как показала жизнь, союзники на "глобальном Юге" - не страны и народы, а дорвавшиеся до власти царьки-автократы, грубой силой и страхом удерживающие власть, и реально не имеющие никакой поддержки среди своих народов.
И даже в том самом БРИКСе даже толком проведение расчетов нормально организовать не могут, поскольку идет основное "соревнование" - чья нац. валюта быстрее обесценится, ну и получается, что та же Индия может платить только рупиями, которые нигде ни во что не конвертируются, и только неденежными формами расчетов приходится заниматься. Да и Турция всё, что угодно покупать готова, но только платить будет исключительно лирами, которые также не про-конвертируешь. И Бразилия риалами тоже всё оплатила бы...А они рассказывали о единой платежной системе - смех в зале просто )))))
Ответ AgentSM
А потому что, как показала жизнь, союзники на "глобальном Юге" - не страны и народы, а дорвавшиеся до власти царьки-автократы, грубой силой и страхом удерживающие власть, и реально не имеющие никакой поддержки среди своих народов. И даже в том самом БРИКСе даже толком проведение расчетов нормально организовать не могут, поскольку идет основное "соревнование" - чья нац. валюта быстрее обесценится, ну и получается, что та же Индия может платить только рупиями, которые нигде ни во что не конвертируются, и только неденежными формами расчетов приходится заниматься. Да и Турция всё, что угодно покупать готова, но только платить будет исключительно лирами, которые также не про-конвертируешь. И Бразилия риалами тоже всё оплатила бы...А они рассказывали о единой платежной системе - смех в зале просто )))))
Один полковник в североафриканской стране тоже пытался создать собственную валюту для расчетов и отказаться от доллара.
Закончил с ломиком в дренажной трубе....
Просто нас очень сильно уважают и боятся тоже сильнее, чем других, поэтому и такая картина
Больше шансов, что блондинка встретит динозавра на улице, чем будут какие-то санкции в сторону Израиля и США
Ответ ViHaSo
Больше шансов, что блондинка встретит динозавра на улице, чем будут какие-то санкции в сторону Израиля и США
а что, динозавры что-то редкое? вон в каждом магазине их продают по частям
тахоспади.... там даже министр иностранных дел Бельгии придумал универсальную отмазку - "нарушение международного права, оправданное с точки зрения глобальной безопасности".

"оправданное нарушение"...

гениально. норвежские астматики не дадут соврать.
Что ж если против них не осмелятся, а против России осмелились, значит стоит задумать о роли России в мире.
Так это работа Лаврова, чтобы международные организации типа ООН или отдельные страны что-то вводили. Но за 25 лет ни уважения, ни результатов, ни союзников нет. И сейчас молча наблюдаем. Понабрали по объявлениям.

P.S. Спортс как всегда про политику, постят персонажей, которых к спорту не относятся. Редакцию выгнать вон из спортса.
Разве с СССР так поступили бы, да ни когда, а с Россией можно. Вот и делайте выводы.
Ответ Dinamik1
Разве с СССР так поступили бы, да ни когда, а с Россией можно. Вот и делайте выводы.
"ни когда"- похоже юнец, у них принято все приставки отдельно, но пишет как 70 летний совковый дед)) мда ...нет будущего у России... только бесконечный совок...
Кто будет уважать страну, президент которой трусливо сдает всех своих друзей? Хороших, плохих - не важно. Друзей, которые ждали от него помощи.
Ответ Hayemaker
Кто будет уважать страну, президент которой трусливо сдает всех своих друзей? Хороших, плохих - не важно. Друзей, которые ждали от него помощи.
Кто ждал помощи и не лождался? В виду то что имеете? Ввод войск в Израиль или США?
Бомбить белый дом или поле для гольфа?
