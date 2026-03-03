Лавров о возможных санкциях в спорте против США и Израиля: «Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам»

Лавров: очевидно, что никто не осмелится отстранить в спорте США и Израиль.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал очевидным, что ни Международный олимпийский комитет (МОК), ни Международный паралимпийский комитет (МПК ) не введут санкции против спортсменов из США и Израиля.

28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.

«Задавали неоднократно вопрос о том, как сейчас Международный паралимпийский комитет, будут ли у него какие-то решения или нет. Олимпийский комитет, другие федерации, которые проводят соревнования... Ответ отсутствует. Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам», – сказал Лавров на пресс-конференции.

Теперь МОК накажет США и Израиль за нарушение олимпийского перемирия?