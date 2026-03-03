Лавров о возможных санкциях в спорте против США и Израиля: «Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам»
Глава МИД России Сергей Лавров назвал очевидным, что ни Международный олимпийский комитет (МОК), ни Международный паралимпийский комитет (МПК) не введут санкции против спортсменов из США и Израиля.
28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.
«Задавали неоднократно вопрос о том, как сейчас Международный паралимпийский комитет, будут ли у него какие-то решения или нет. Олимпийский комитет, другие федерации, которые проводят соревнования... Ответ отсутствует. Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам», – сказал Лавров на пресс-конференции.
Вот когда сформируем новый порядок, тогда наверное куда-нибудь допустят))) А пока надо немного потерпеть. И отнестись с пониманием. Короче нравится не нравится - терпи моя красавица)))
Наоборот же. И США, и СССР своих сателлитов получили в рамках 2МВ.
И даже в том самом БРИКСе даже толком проведение расчетов нормально организовать не могут, поскольку идет основное "соревнование" - чья нац. валюта быстрее обесценится, ну и получается, что та же Индия может платить только рупиями, которые нигде ни во что не конвертируются, и только неденежными формами расчетов приходится заниматься. Да и Турция всё, что угодно покупать готова, но только платить будет исключительно лирами, которые также не про-конвертируешь. И Бразилия риалами тоже всё оплатила бы...А они рассказывали о единой платежной системе - смех в зале просто )))))
"оправданное нарушение"...
