  • Глава ВФЛА Фрадков: «Находимся в коммуникации с World Athletics. Надеемся, вопрос нашего возвращения будет рассмотрен на совете организации»
Глава ВФЛА Фрадков: находимся в коммуникации с World Athletics.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков надеется, что World Athletics в скором времени рассмотрит вопрос о допуске российских легкоатлетов-юниоров. 

«Есть такая рекомендация [допускать российских юниоров с флагом и гимном], и многие международные федерации ей следуют, и это отрадно. Это очень важный и правильный процесс.

С нашей стороны мы однозначно находимся в коммуникации с World Athletics. Мы занимаемся, хотя понятно, что это занимает какое-то время, потому что эта федерация огромная, со своим, скажем так, стилем принятия решений. 

Впереди совет World Athletics, он будет приурочен к чемпионату мира. Надеемся, что эти вопросы будут рассматриваться. Но опять-таки это та ситуация, когда не хочется делать громких заявлений до того, как какая-то конкретика появится.

Но могу точно заверить, что мы находимся в коммуникации с коллегами в полном объеме. Это тем более важно, потому что наши юниоры как раз показывают хорошие результаты. И это особенно ценно. И я уверен, что у легкой атлетики России есть яркое и интересное будущее. И все это придает мотивации этот вопрос решить», – отметил глава ВФЛА.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Петр Фрадков
юниорская сборная России
ВФЛА
отстранение и возвращение России
World Athletics (IAAF)
