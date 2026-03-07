Чемпион мира на 100 м американец Фред Керли дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил

Чемпион мира на 100 м американец Керли дисквалифицирован за допинг-нарушение.

Чемпион мира в беге на 100 метров американец Фред Керли дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщил независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

В период с 11 мая по 6 декабря 2024 года спортсмен допустил три нарушения, связанных с непредоставлением информации о своем местонахождении. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 августа 2025-го, то есть с момента временного отстранения.

Ранее Керли объявил, что в мае 2026-го выступит на первых в истории соревнованиях Enhanced Games в Лас-Вегасе, где участников не будут тестировать на допинг.

Керли 30 лет, он выигрывал чемпионат мира на 100-метровке в 2022-м. Также становился призером Олимпийских игр на этой дистанции – серебряным в Токио-2020 и бронзовым в Париже-2024.

