11

Чемпион мира на 100 м американец Фред Керли дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил

Чемпион мира на 100 м американец Керли дисквалифицирован за допинг-нарушение.

Чемпион мира в беге на 100 метров американец Фред Керли дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщил независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

В период с 11 мая по 6 декабря 2024 года спортсмен допустил три нарушения, связанных с непредоставлением информации о своем местонахождении. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 августа 2025-го, то есть с момента временного отстранения.

Ранее Керли объявил, что в мае 2026-го выступит на первых в истории соревнованиях Enhanced Games в Лас-Вегасе, где участников не будут тестировать на допинг.

Керли 30 лет, он выигрывал чемпионат мира на 100-метровке в 2022-м. Также становился призером Олимпийских игр на этой дистанции – серебряным в Токио-2020 и бронзовым в Париже-2024.

Фред Керли хочет превзойти рекорд Усэйна Болта, пробежав 100 м на турнире без допинг-контроля: «Это возможность стать самым быстрым в истории»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: AIU
Бег
logoдопинг
logoсборная США
logoФред Керли
AIU
Расширенные Игры (Enhanced Games)
дисквалификации
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ранее Керли объявил, что в мае 2026-го выступит на первых в истории Enhanced Games, где участников не будут тестировать на допинг.
-----------------
Он ещё и чемпион мира в дисциплине "палево"
😁
Ответ Berton
Ранее Керли объявил, что в мае 2026-го выступит на первых в истории Enhanced Games, где участников не будут тестировать на допинг. ----------------- Он ещё и чемпион мира в дисциплине "палево" 😁
ну может у него цель рекорд Болта побить и пофиг под чем.
вай нот?
но вообще если они там не установят ни одного мирового рекорда, то эту шаражку надо прикрывать, конечно.
Одного известного пловца тоже перепроверить бы, желательно все пробы.
то есть его не лишат наград и пр? все верно?
Вот такие они, американские чемпионы мира на 100 метров: Джастин Гэтлин, Тайсон Гэй, Фред Керли.
РЕКОРДЫ БОЛТА НИКТО И НИКОГДА В БЛИЖАЙШИЕ ЛЕТ 20 НЕ ПОБЬЕТ НИ С ДОПИНГОМ НИ ТЕМ БОЛЕЕ БЕЗ НЕГО. ЕТО ВСЕ ГРЕЗЫ И МЕЧТЫ. А РЕАЛЬНОСТЬ ДРУГАЯ.
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Данил Лысенко: «Я не понимаю людей, которые, приехав на Сахалин, жалуются на 8 часов разницы с домом. Спортсмены должны быть готовы ко всему, все в плюс-минус равных условиях»
4 марта, 10:07
Песков о позиции МОК по спортсменам из США и Израиля: «Не понимаю, почему в отношении нас действует другая позиция»
4 марта, 06:10
27 кенийских спортсменов временно отстранены из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил
3 марта, 14:50
Данил Лысенко: «Должен был брать высоту 2,34, а главное – мог»
3 марта, 14:16
Дегтярев объявил о переименовании Спартакиады сильнейших в Спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов
3 марта, 12:41
Фрадков о чемпионате России в Южно-Сахалинске: «Это историческое событие. Со всех точек зрения – получилось очень хорошо»
3 марта, 10:47
Чемпионат России в залах. Лысенко, Мендаева, Нидбайкина, Николаев, Дубровский одержали победы
3 марта, 10:18
Лавров о возможных санкциях в спорте против США и Израиля: «Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам»
3 марта, 09:55
Глава ВФЛА Фрадков: «Находимся в коммуникации с World Athletics. Надеемся, вопрос нашего возвращения будет рассмотрен на совете организации»
3 марта, 09:09
«Врач посмотрела и сказала: «Абсцесс, надо резать». И практически сразу, почти на живую, разрезали». Кочанова о пропуске чемпионата России
2 марта, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа 2025, 07:36
Рекомендуем