Дегтярев объявил о переименовании Спартакиады сильнейших в Спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов

Дегтярев объявил о переименовании Всероссийской Спартакиады сильнейших.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил о переименовании Спартакиады сильнейших в Спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов. 

«В связи с проведением в нашей стране по указу президента Владимира Владимировича Путина Года единства народов России Минспорт внесет изменения в положение о проведении Второй Спартакиады среди сильнейших спортсменов в этом году.

Это крупнейшее комплексное соревнование с участием 9 тысяч атлетов пройдет под названием Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов.

Соответствующее предложение внес на утверждение оргкомитета по проведению Года единства народов России под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой», – написал Дегтярев в телеграм-канале.

Турнир пройдет с 8 августа по 30 сентября в семи регионах России, в его программу войдут 43 вида спорта. Ранее сообщалось, что Спартакиада сильнейших спортсменов в 2026 году станет главным национальным отбором к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. 

Мы увидели все контрасты Спартакиады. Вот выводы

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Дегтярева
logoМихаил Дегтярев
logoСпартакиада
68 комментариев
После этого эпического изменения, можно смело приписывать 5-10% к занимающимся спортом!
После этого эпического изменения, можно смело приписывать 5-10% к занимающимся спортом!
Какое важное и нужное изменение! Как же всё сразу заиграло новыми красками! Просто заискрилось!
После этого эпического изменения, можно смело приписывать 5-10% к занимающимся спортом!
Ещё два-три переименования, и количество занимающихся спортом в России превысит 155 млн. человек.
Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов ультра макс про мини с2 плюс е-сим
Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов ультра макс про мини с2 плюс е-сим
Фонбет...
Миллиард освоен.
Блин вот смотришь НХЛ, НБА, 6 наций, Шлем и вот щас ИУ стартует... Английскую лигу иногда удаётся зацепить. А потом читаешь вот это.... Выть хочется...

Больше всего боязно, как бы все это не запретили... Все лучшие спортивные турниры проходят в недружественных странах. Так что повод у крючкотворцев всегда найдётся....
Блин вот смотришь НХЛ, НБА, 6 наций, Шлем и вот щас ИУ стартует... Английскую лигу иногда удаётся зацепить. А потом читаешь вот это.... Выть хочется... Больше всего боязно, как бы все это не запретили... Все лучшие спортивные турниры проходят в недружественных странах. Так что повод у крючкотворцев всегда найдётся....
вот поэтому там полные стадио дух традиции праздничная атмосфера и всё такое...
там для людей, пусть и со скрытой мыслью о наживе, но красиво и празднично...
а тут тлен и уныние...слава богу хоть 62.6% занимаются спортом )))))))))))))
им. Рамзана Кадырова еще нужно было добавить
им. Рамзана Кадырова еще нужно было добавить
И его сыночку орден выдать на всякий случай
народная сильнейшая спартакиада народных спортсменов из сильнейших народов сильнейшей России
Вот над этим министерство спорта работало последнее время
Вот над этим министерство спорта работало последнее время
НАГРАДИТЬ ВСЕХ ПРИЧАСТНЫХ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А ещё среднее профессиональное образование (СПО) хотят переименовать в специальное профессиональное образование (СПО). После этой реформы следует ожидать выдающихся результатов. Кстати, может ноутбук новый купят, один на всю систему).
А чего не олимпийские игры народов России?
Или если упростить - СНРССС
Сильное название, но можно же лучше!
МБГОВЛСВТГиДМиДИССПС ?
ВВВЛНГРАДВВВТЧКРУ?
Либо просто чемпионатом Баньки назвать и всем все ясно станет)
Или если упростить - СНРССС Сильное название, но можно же лучше! МБГОВЛСВТГиДМиДИССПС ? ВВВЛНГРАДВВВТЧКРУ? Либо просто чемпионатом Баньки назвать и всем все ясно станет)
Недоработочка получается. Должно быть СНРСФСР или СНРССССР.
