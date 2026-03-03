Дегтярев объявил о переименовании Всероссийской Спартакиады сильнейших.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил о переименовании Спартакиады сильнейших в Спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов.

«В связи с проведением в нашей стране по указу президента Владимира Владимировича Путина Года единства народов России Минспорт внесет изменения в положение о проведении Второй Спартакиады среди сильнейших спортсменов в этом году.

Это крупнейшее комплексное соревнование с участием 9 тысяч атлетов пройдет под названием Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов.

Соответствующее предложение внес на утверждение оргкомитета по проведению Года единства народов России под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой», – написал Дегтярев в телеграм-канале.

Турнир пройдет с 8 августа по 30 сентября в семи регионах России, в его программу войдут 43 вида спорта. Ранее сообщалось , что Спартакиада сильнейших спортсменов в 2026 году станет главным национальным отбором к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

