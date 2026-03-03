  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Фрадков о чемпионате России в Южно-Сахалинске: «Это историческое событие. Со всех точек зрения – получилось очень хорошо»
0

Фрадков о чемпионате России в Южно-Сахалинске: «Это историческое событие. Со всех точек зрения – получилось очень хорошо»

Глава ВФЛА Фрадков: чемпионат России в Южно-Сахалинске – историческое событие.

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков назвал удачным прошедший зимний чемпионат России по легкой атлетике в Южно-Сахалинске.  

Соревнования прошли с 28 февраля по 3 марта. Чемпионат России по легкой атлетике в залах впервые состоялся на Дальнем Востоке.

«Лично благодарю губернатора за помощь и за организацию этого мероприятия. Впервые в истории советской и российской легкой атлетики чемпионат России в закрытых помещениях проходит на Дальнем Востоке нашей страны.

Это само по себе историческое событие. И это очень важно. Со всех точек зрения – организационной, эмоциональной, потому что нас очень тепло принимают жители Сахалина, и, конечно, спортивной – считаю, что все получилось очень и очень хорошо.

Чемпионат проходит на хорошем спортивном уровне. Есть достойные результаты. В частности, в тройном прыжке Илья Телькунов показал 17 метров – такой результат не показывали с 2017 года. Это серьезное достижение. Благодаря этому он занял пятую строчку мирового рейтинга.

Степан Кекин в многоборье набрал 6155 очков – это пятый результат европейского рейтинга. Очень хороший показатель, особенно если учитывать, что мы находимся в начале сезона и ребята только набирают форму», – отметил функционер.

«Вся сборная на ушах». Легкоатлеты бунтуют против переноса ЧР на Сахалин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
чемпионат России в залах
Петр Фрадков
logoсборная России
logoсборная России жен
ВФЛА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России в залах. Лысенко, Мендаева, Нидбайкина, Николаев, Дубровский одержали победы
3 марта, 10:18
Глава ВФЛА Фрадков: «Находимся в коммуникации с World Athletics. Надеемся, вопрос нашего возвращения будет рассмотрен на совете организации»
3 марта, 09:09
Рекомендуем
Главные новости
Данил Лысенко: «Я не понимаю людей, которые, приехав на Сахалин, жалуются на 8 часов разницы с домом. Спортсмены должны быть готовы ко всему, все в плюс-минус равных условиях»
вчера, 10:07
Песков о позиции МОК по спортсменам из США и Израиля: «Не понимаю, почему в отношении нас действует другая позиция»
вчера, 06:10
27 кенийских спортсменов временно отстранены из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил
3 марта, 14:50
Данил Лысенко: «Должен был брать высоту 2,34, а главное – мог»
3 марта, 14:16
Дегтярев объявил о переименовании Спартакиады сильнейших в Спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов
3 марта, 12:41
Чемпионат России в залах. Лысенко, Мендаева, Нидбайкина, Николаев, Дубровский одержали победы
3 марта, 10:18
Лавров о возможных санкциях в спорте против США и Израиля: «Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам»
3 марта, 09:55
Глава ВФЛА Фрадков: «Находимся в коммуникации с World Athletics. Надеемся, вопрос нашего возвращения будет рассмотрен на совете организации»
3 марта, 09:09
«Врач посмотрела и сказала: «Абсцесс, надо резать». И практически сразу, почти на живую, разрезали». Кочанова о пропуске чемпионата России
2 марта, 20:59
Дмитрий Медведев: «МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново, вспомнив заветы Пьера де Кубертена»
2 марта, 16:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа 2025, 07:36
Рекомендуем