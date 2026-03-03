Фрадков о чемпионате России в Южно-Сахалинске: «Это историческое событие. Со всех точек зрения – получилось очень хорошо»

Глава ВФЛА Фрадков: чемпионат России в Южно-Сахалинске – историческое событие.

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА ) Петр Фрадков назвал удачным прошедший зимний чемпионат России по легкой атлетике в Южно-Сахалинске.

Соревнования прошли с 28 февраля по 3 марта. Чемпионат России по легкой атлетике в залах впервые состоялся на Дальнем Востоке.

«Лично благодарю губернатора за помощь и за организацию этого мероприятия. Впервые в истории советской и российской легкой атлетики чемпионат России в закрытых помещениях проходит на Дальнем Востоке нашей страны.

Это само по себе историческое событие. И это очень важно. Со всех точек зрения – организационной, эмоциональной, потому что нас очень тепло принимают жители Сахалина, и, конечно, спортивной – считаю, что все получилось очень и очень хорошо.

Чемпионат проходит на хорошем спортивном уровне. Есть достойные результаты. В частности, в тройном прыжке Илья Телькунов показал 17 метров – такой результат не показывали с 2017 года. Это серьезное достижение. Благодаря этому он занял пятую строчку мирового рейтинга.

Степан Кекин в многоборье набрал 6155 очков – это пятый результат европейского рейтинга. Очень хороший показатель, особенно если учитывать, что мы находимся в начале сезона и ребята только набирают форму», – отметил функционер.

