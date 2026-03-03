0

Данил Лысенко: «Должен был брать высоту 2,34, а главное – мог»

Лысенко: должен был брать высоту 2,34, а главное – мог.

Прыгун в высоту Данил Лысенко оценил выступление на зимнем чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Он победил с результатом 2,30 м. 

— Была попытка поднять принадлежащий тебе лучший результат сезона в мире на сантиметр, с 2,33 на 2,34. Не получилось.

— Да, пытался, должен был, а главное — мог. Попытка-то получилась хорошая. На 2,32 вылезли ошибки. Ни одной попытки на этой высоте у меня не получилось. Одну, последнюю попытку перенес на 2,34, настроился по технике, получилось нормально, я считаю, — сказал Лысенко.

Также легкоатлет рассказал, что не испытывает проблем с акклиматизацией. 

— У меня все отлично. Первые два дня нормально, а вчера и сегодня — вообще отлично. Сегодня даже спал, ни разу ночью не проснулся. В 12:00 уснул, днем проснулся.

— Тема Макаренко сказал, что манеж высокий, светлый, не давит. Для высотников это тоже важно — чувство пространства. Почувствовал это здесь?

— Первое, на что обратил внимание, когда сюда зашел, и сразу сказал ребятам: «О, тут так просторно». То есть это сразу бросилось в глаза, — цитирует Лысенко «СЭ».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Рекомендуем