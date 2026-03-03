Чемпионат России в залах. Лысенко, Мендаева, Нидбайкина, Николаев, Дубровский одержали победы
3 марта в Южно-Сахалинске прошел четвертый день зимнего чемпионата России по легкой атлетике.
Чемпионат России в залах
Южно-Сахалинск
Мужчины
Прыжки в высоту
1. Данил Лысенко – 2,30
2. Илья Иванюк – 2,30
3. Степан Веткин – 2,27
200 м
1. Александр Николаев – 20,70
2. Александр Миронов – 20,72
3. Владислав Шемулинкин – 20,92
1500 м
1. Сергей Дубровский – 3.45,59
2. Егор Лимонов – 3.46,08
3. Констанин Холмогоров – 3.46,98
Эстафета 4x400 м
1. Санкт-Петербург-2 – 3.09,95
2. Московская область – 3.10,40
3. Санкт-Петербург-1 – 3.14,94
Женщины
Тройной прыжок
1. Дарья Нидбайкина – 13,87
2. Алина Абраменко – 13,47
3. Юлия Якунина – 13,45
200 м
1. Анастасия Дорошенко – 23,48
2. Ксения Сомова – 23,72
3. Вероника Змейкина – 23,79
1500 м
1. Лилия Мендаева – 4.10,77
2. Анастасия Мадышева – 4.12,17
3. Анастасия Красильникова – 4.13,52
Эстафета 4x400 м
1. Москва – 3.34,12
2. Московская область – 3.35,12
3. Санкт-Петербург – 3.37,84