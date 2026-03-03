Чемпионат России в залах. Лысенко, Мендаева, Нидбайкина, Николаев, Дубровский одержали победы

Легкоатлеты Лысенко и Нидбайкина победили на чемпионате России в залах.

3 марта в Южно-Сахалинске прошел четвертый день зимнего чемпионата России по легкой атлетике. Чемпионат России в залах Южно-Сахалинск Мужчины Прыжки в высоту 1. Данил Лысенко – 2,30 2. Илья Иванюк – 2,30 3. Степан Веткин – 2,27 200 м 1. Александр Николаев – 20,70 2. Александр Миронов – 20,72 3. Владислав Шемулинкин – 20,92 1500 м 1. Сергей Дубровский – 3.45,59 2. Егор Лимонов – 3.46,08 3. Констанин Холмогоров – 3.46,98 Эстафета 4x400 м 1. Санкт-Петербург-2 – 3.09,95 2. Московская область – 3.10,40 3. Санкт-Петербург-1 – 3.14,94 Женщины Тройной прыжок 1. Дарья Нидбайкина – 13,87 2. Алина Абраменко – 13,47 3. Юлия Якунина – 13,45 200 м 1. Анастасия Дорошенко – 23,48 2. Ксения Сомова – 23,72 3. Вероника Змейкина – 23,79 1500 м 1. Лилия Мендаева – 4.10,77 2. Анастасия Мадышева – 4.12,17 3. Анастасия Красильникова – 4.13,52 Эстафета 4x400 м 1. Москва – 3.34,12 2. Московская область – 3.35,12 3. Санкт-Петербург – 3.37,84