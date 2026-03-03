0

Чемпионат России в залах. Лысенко, Мендаева, Нидбайкина, Николаев, Дубровский одержали победы

Легкоатлеты Лысенко и Нидбайкина победили на чемпионате России в залах.

3 марта в Южно-Сахалинске прошел четвертый день зимнего чемпионата России по легкой атлетике.

Чемпионат России в залах

Южно-Сахалинск

Мужчины

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко – 2,30

2. Илья Иванюк – 2,30

3. Степан Веткин – 2,27

200 м

1. Александр Николаев – 20,70

2. Александр Миронов – 20,72

3. Владислав Шемулинкин – 20,92

1500 м 

1. Сергей Дубровский – 3.45,59

2. Егор Лимонов – 3.46,08

3. Констанин Холмогоров – 3.46,98

Эстафета 4x400 м

1. Санкт-Петербург-2 – 3.09,95

2. Московская область – 3.10,40

3. Санкт-Петербург-1 – 3.14,94

Женщины

Тройной прыжок

1. Дарья Нидбайкина – 13,87

2. Алина Абраменко – 13,47

3. Юлия Якунина – 13,45

200 м

1. Анастасия Дорошенко – 23,48

2. Ксения Сомова – 23,72

3. Вероника Змейкина – 23,79

1500 м 

1. Лилия Мендаева – 4.10,77

2. Анастасия Мадышева – 4.12,17

3. Анастасия Красильникова – 4.13,52

Эстафета 4x400 м

1. Москва – 3.34,12

2. Московская область – 3.35,12

3. Санкт-Петербург – 3.37,84

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
