«До свидания, лига, спасибо за судейство!» Ромарой взорвался после поражения от Tamo Junto

Ромарой был крайне возмущен работой судей в матче «Ромы» с (2:5).

В концовке арбитр не назначил пенальти за толчок в спину Ромароя в штрафной площади. Претензии к рефери у основателя «Ромы» появлялись и ранее в ходе игры.

После финального свистка нападающий подошел к комментатору матча Роману Нагучеву и попросил вместе пересмотреть этот эпизод.

После этого Ромарой вновь начал возмущаться: «До свидания, лига, спасибо за судейство! Вы ###### судите, но почему-то только против нас. Благодарю за сезон, спасибо #####».

На флэш-интервью у Камили Харисовой нападающий продолжил нападки на судей: «Я получаю мяч на грудь, чел мне втыкается в спину, но это не пенальти! Реф, запомни, у тебя точно нет души! У того [арбитра с прошлой игры] нет души, а у тебя ее вообще ##### никогда не было. [Обращается к Камиле] Ты говоришь, что я эмоциональный. Вот такая ##### на поле происходит, поэтому я эмоциональный!»

После этого Харисова прервала спич Ромароя.