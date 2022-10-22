Ромарой продал велосипед, GoPro и Apple Watch, чтобы оплатить тренировки «Ромы»

Основатель «Ромы» Ромарой признался, что продавал личные вещи для поддержки команды.

– Я слышал, что ты для того, чтобы сделать какой-то контент, продал свой велик?

– Да, я продал за последнее время велик, GoPro, Beats, Apple Watch. Я их продавал, потому что команде надо было тренироваться в сентябре.

Я выставил GoPro, по-моему, за 17 тысяч, она ушла быстренько с Avito. Я понимаю, что бабки нужны, чтобы команду тренировать.

– Это слух, что ты залез в кредит на миллион?

– Не слух.

– Ром, тогда у меня вопрос: «Это стоит того?»

– Думаю, да.

– Одно дело велик продать, а другое – залезть в кредит под проценты.

– Меня топят не кредиты, а долги друзьям и знакомым, хочу поскорее раздать. Кредит пускай будет, он меня не так сильно напрягает.

– Общий долг друзьям больше, чем кредит в банке?

– Да!

– Сколько у тебя по расходам вышло на команду? На МКС и на первый МФЛ?

– Миллион, бывает, обходится.

– Это за какой период?

– За месяц бывает такое. Смотри, была тема, что мы тренировались постоянно, и я платил за тренировки, зарплату тренерскому штабу.

В первом сезоне у нас были спонсоры везде, но на старой форме, она осталась прошлого года с МКС. Приходилось, чтобы было красиво, делать перенанесение.

Люди прибавляются, на это тоже деньги уходили. Был месяц, где почти миллион потратил, – сказал Ромарой в интервью Игорю Олейнику.