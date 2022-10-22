Ромарой продал велосипед, GoPro и Apple Watch, чтобы оплатить тренировки «Ромы»
Основатель «Ромы» Ромарой признался, что продавал личные вещи для поддержки команды.
– Я слышал, что ты для того, чтобы сделать какой-то контент, продал свой велик?
– Да, я продал за последнее время велик, GoPro, Beats, Apple Watch. Я их продавал, потому что команде надо было тренироваться в сентябре.
Я выставил GoPro, по-моему, за 17 тысяч, она ушла быстренько с Avito. Я понимаю, что бабки нужны, чтобы команду тренировать.
– Это слух, что ты залез в кредит на миллион?
– Не слух.
– Ром, тогда у меня вопрос: «Это стоит того?»
– Думаю, да.
– Одно дело велик продать, а другое – залезть в кредит под проценты.
– Меня топят не кредиты, а долги друзьям и знакомым, хочу поскорее раздать. Кредит пускай будет, он меня не так сильно напрягает.
– Общий долг друзьям больше, чем кредит в банке?
– Да!
– Сколько у тебя по расходам вышло на команду? На МКС и на первый МФЛ?
– Миллион, бывает, обходится.
– Это за какой период?
– За месяц бывает такое. Смотри, была тема, что мы тренировались постоянно, и я платил за тренировки, зарплату тренерскому штабу.
В первом сезоне у нас были спонсоры везде, но на старой форме, она осталась прошлого года с МКС. Приходилось, чтобы было красиво, делать перенанесение.
Люди прибавляются, на это тоже деньги уходили. Был месяц, где почти миллион потратил, – сказал Ромарой в интервью Игорю Олейнику.
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