«Рома» спасла ничью в матче с «На Спорте» на Winline Медиалиги

ЛФК «Рома» и «На Спорте» открыли второй игровой день Winline Медиалиги.
Для «Ромы» это был первый официальный матч после ухода главного тренера.
Состав «На Спорте» сильно изменился. Из команды ушли лидеры.
Winline Медиалига
1-й тур. Группа А
ЛФК «Рома» – «На спорте» – 1:1
ЛФК «Рома» (стартовый состав): Бобров, Цветков, Гармаш, Ромарой, Юрчик, Паня, Евдок, Чудо, Минаков, Амир, Заза.
«На Спорте» (стартовый состав): Владлен, Амаду, Делима, Гриня, Сероб, Опоку, Бала, Ладо, Еловских, Дубников, Гео.
Голы: 0:1 – Гриня (33), 1:1 – Юрчик (74).
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