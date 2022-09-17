«Рома» спасла ничью в матче с «На Спорте» на Winline Медиалиги

ЛФК «Рома» и «На Спорте» открыли второй игровой день Winline Медиалиги.

Для «Ромы» это был первый официальный матч после ухода главного тренера.

Состав «На Спорте» сильно изменился. Из команды ушли лидеры.

Winline Медиалига

1-й тур. Группа А

ЛФК «Рома» – «На спорте» – 1:1

ЛФК «Рома» (стартовый состав): Бобров, Цветков, Гармаш, Ромарой, Юрчик, Паня, Евдок, Чудо, Минаков, Амир, Заза.

«На Спорте» (стартовый состав): Владлен, Амаду, Делима, Гриня, Сероб, Опоку, Бала, Ладо, Еловских, Дубников, Гео.

Голы: 0:1 – Гриня (33), 1:1 – Юрчик (74).