Футбольное шоу «СӘЛЕМ, ЕВРО!» возвращается с третьим выпуском

Теги Спорт Казахстана

Готовы к новому безумию? В третьем выпуске шоу «Сәлем, Евро!» на поле (ладно, в студии) вновь встретятся две команды знаменитостей. Искрометные Биржан Чопбаев и Ансаган Садирханов сразятся против находчивых Армана Жаналиева и Исраила Даулета.

Кто из них сможет пройти все футбольные квизы, выжить среди безумных подсказок и показать скиллы в финале? Правила остаются неизменными, но испытания становятся еще круче.

Ведущие – неподражаемые Данияр Макашев и Альмира Искакова – снова гарантируют заряд позитива и отличного настроения. А в конце выпуска зрителей ждет розыгрыш топовых призов! Не упустите шанс выиграть крутой мерч Евро 2024 и «Сәлем бонусы» от щедрого спонсора шоу – Olimpbet.

Подпишитесь на канал «СӘЛЕМ, ЕВРО!», чтобы не пропустить следующие не менее убойные выпуски!

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