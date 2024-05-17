Евро-2024: фавориты, коэффициенты, расклады

До Чемпионата Европы по футболу в Германии осталось меньше месяца. Сборная Казахстана не примет участие, но Евро-2024 обещает яркие противостояния лучших европейских сборных.

В букмекерской конторе Tennisi.kz доступны коэффициенты на победу различных команд. При регистрации с промокодом EURO24 и пополнении счета на 2000 тенге можно получить 4000 тенге реальными деньгами и 8000 тенге на бонусный счет. Рассмотрим главных фаворитов турнира.

Сборная Англии считается основным претендентом на победу с коэффициентом 4,20, благодаря таким футболистам, как Харри Кейн, Фил Фоден и Джуд Беллингем.

Сборная Франции идет второй с коэффициентом 4,55. Подопечные Дидье Дешама имеют впечатляющий состав, включая Килиана Мбаппе, который еще не выигрывал Чемпионат Европы.

Сборная Германии входит в тройку фаворитов с коэффициентом 6,66. Немцы имеют как опытных, так и молодых футболистов, но состояние команды пока неясно из-за смены тренера.

Шансы Испании и Португалии оцениваются одинаково, с коэффициентом 9,00. Испанцы полагаются на молодых талантов, таких как Пау Кубарси и Ламину Ямал, а Португалия имеет широкий выбор топовых футболистов, включая Криштиану Роналду и Пепе.

На сборную Бельгии коэффициент составляет 16. В команде играют звезды, такие как Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку.

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