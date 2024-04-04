«Аристократы» против «красных дьяволов» – классика АПЛ в кэфах Olimpbet

4 апреля в 31-м туре английской Премьер-лиги «Челси» в Лондоне примет «Манчестер Юнайтед», а «Ливерпуль» в родных стенах встретится с «Шеффилд Юнайтед».

АПЛ. 31-й тур. «Челси» – «Манчестер Юнайтед». 5 апреля, 00:15 (время Астаны)

В текущем сезоне эти клубы не претендуют на чемпионство, однако вывеска матча «Челси» – «Манчестер Юнайтед» по-прежнему манит и завораживает. На каком бы месте в таблице ни находились «аристократы» с «красными дьяволами», их личная встреча все равно будет приковывать повышенное внимание футбольной общественности.

Манкунианцы еще не утратили надежд зацепиться за зону Лиги чемпионов по итогам сезона в АПЛ, хотя трудно представить, кого из пятерки лидеров МЮ может опередить на финише турнира.

Лондонцы же пока и вовсе находятся за пределами первой десятки, хотя по потерянным очкам и опережают пару команд, располагающихся выше «синих». Но это все равно совсем не то, на что рассчитывали болельщики «Челси» в межсезонье, когда команду возглавил Маурисио Почеттино.

Понятно, что главная ставка и тех, и других сделана на Кубок Англии, где «аристократы» и «красные дьяволы» дошли уже до полуфинала. Однако не стоит сомневаться, что в их очном сражении и на уровне Премьер-лиги будут лететь искры из-под ног.

Между прочим, «Челси» в рамках АПЛ не знает побед над МЮ уже на протяжении шести с половиной лет, с 11 ноября 2017-го. За это время пять раз выиграли футболисты «Юнайтед», столько же встреч сильнейшего не выявили.

Сможет ли «Челси» прервать растянувшуюся на десять матчей полосу неудач? Эксперты Olimpbet полагают, что у столичной команды есть неплохие для этого шансы: П1 – 1.88, Х – 4.24, П2 – 3.6.

Букмекер № 1 в Казахстане считает «синих» фаворитами и по угловым: П1 – 1.5, Х – 10.5, П2 – 3.2.

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«Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед». 4 апреля, 23:30

Лидеру Премьер-лиги, как и «Челси», в 31-м туре также предстоит сражение с «Юнайтед». Правда, с клубом не из Манчестера, а из Шеффилда. Он находится на самом дне таблицы и практически не имеет шансов на сохранение прописки в высшем свете английского футбола на следующий сезон.

Впрочем, «скаузерам» довольно опасно думать, что три очка у них уже в кармане. Сколько уже было таких матчей, когда мерсисайдцам приходилось отыгрываться во встречах с менее сильными соперниками из-за их недооценки.

Однако если «красные» не смогут на своем поле победить явного аутсайдера, то грош цена такому лидеру АПЛ. И все же думается, что Юрген Клопп сумеет правильно настроить свою команду на все без исключения матчи до конца сезона, последнего для немецкого тренера во главе «Ливерпуля».

Мерсисайдцы не теряли очков в противостоянии с «Шеффилдом» с 2006-го года. Между соперниками пропасть в виде 52-х очков. «Клинки» не знают побед на протяжении пяти туров, тогда как «скаузеры» не сумели победить лишь в одном из шести последних матчей Премьер-лиги. В конце концов, «красные» играют на своем поле.

По всем раскладам «Ливерпуль» – безоговорочный фаворит встречи на «Энфилде», что подтверждают и котировки Olimpbet: П1 – 1.08, Х – 12.75, П2 – 26.

Столь же существенным самый популярный букмекер страны ожидает преимущество хозяев и по угловым: П1 – 1.11, Х – 29, П2 – 7.2.

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