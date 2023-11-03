«Больше, чем клуб. Больше, чем спорт»

ФК «Актобе» и Olimpbet подарили городу обновленную остановку, оформленную в цветахлюбимой команды.

В центре Актобе появился новый остановочный пункт, который пришелся по душе всем, кто любит футбол. Спонсором нового оформления стал самый популярный букмекер страны Olimpbet. Дизайн остановки был разработан совместно с администрацией клуба «Актобе».

Артем Белов, директор по спорту и специальным проектам Olimpbet:

«Каждый новый проект для ФК «Актобе» и его огромного комьюнити болельщиков мы обсуждаем с особым воодушевлением. И понимаем стоящую перед нами большую ответственность. Так в Olimpbet родилась инициатива подарить городу что-то яркое,запоминающееся и полезное».

В числе первых остановку оценил актюбинский блогерЖардем Иргалиев. Как поделился он, футбол для Актобе – это больше чем вид спорта. А «Актобе» – это совершенно точно больше, чем просто один из городских клубов.

«На всех домашних матчах нашей родной командыпрактически всегда аншлаг. А то, что теперь рядом с Центральным стадионом появилась остановка,выполнена в стиле «Актобе», безусловно поднимает дух фанатам!» – сказал Жардем.

Остановочный пункт стал яркой точкой на карте города, атакже важным звеном в построении партнерских отношений между популярной казахстанской командой и ведущим букмекером страны.

Такие совместные проекты клуба и бизнеса показывают важность инвестиций в спортивную сферу с тем, чтобыона становилась частью культуры и жизни города.