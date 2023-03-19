Жаркое футбольное воскресенье в коэффициентах от Olimpbet

19 марта в чемпионате Италии пройдут сразу два дерби, а в Примере состоится очередная встреча непримиримых соперников.

Ла Лига. 26-й тур. «Барселона» – «Реал», 20 марта, 02:00 (время Астаны)

Это уже третье «эль-классико» с начала года. Два предыдущих спора остались за «блауграной». И еще одно поражение, по сути, поставит крест на надеждах «королевского клуба» отстоять чемпионское звание, так как в этом случае мадридцы будут отставать от каталонцев уже на 12 очков. Но трудность для «Барсы» заключается в том, что три раза подряд она не побеждала «Реал» уже более 12-ти лет.

В пользу «сине-гранатовых» – родной стадион «Камп Ноу», а также тот факт, что в четверг «галактикос» рубились с «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В это время коллектив Хави Эрнандеса имел для подготовки полноценную неделю. Кроме того, на «Барселону» не будет давить груз ответственности, который висит над ее соперником – ведь даже в случае поражения каталонцы все равно сохранят весьма солидный отрыв от «сливочных».

Вот и эксперты Olimpbet полагают, что у хозяев предстоящего сражения шансов на победу заметно больше, чем у гостей: П1 – 2.19, Х – 3.53, П2 – 3.38.

Аналитики не уверены, что матч непременно получится «верховым» Тот (2.5) М – 1.95, Б – 1.91, однако предполагают, что голы будут забиты как до, так и после перерыва (Гол в обоих таймах: да – 1.76, Гол в обоих таймах: нет – 2.07).

Серия А. 27-й тур. «Лацио» – «Рома». 19 марта, 23:00

Встречи двух римских команд, которые при всех своих непростых взаимоотношениях делят между собой еще и один стадион, скучными никогда не бывают. Их матчи, даже если не отличаются повышенной результативностью, компенсируются обилием карточек разных цветов или спорными судейскими решениями.

А в последнее время в споре «Лацио» и «Ромы» наметилась любопытная закономерность: начиная с 2017-го года ни одной из сторон не удалось победить хотя бы два раза подряд. Стоит напомнить, что игру первого круга текущего чемпионата со счетом 1:0 выиграл «Лацио».

Формально «небесно-голубые» будут хозяевами предстоящей встречи, однако эксперты Olimpbet не считают это обстоятельство особым преимуществом «лациале» и не видят явного фаворита в столичном дерби: П1 – 2.8, Х – 3.05, П2 – 2.85.

При этом букмекеры сходятся во мнении, что сражение земляков будет «низовым» по голам: Тот (2.5) М – 1.54, Б – 2.59.

«Интер» – «Ювентус». 20 марта, 01:45

Составители календаря Серии А подарили поклонникам кальчо сразу два ярчайших события 27-го тура. Помимо римского сражения в воскресенье состоится и дерби всея Италии – так по сложившейся традиции называются матчи между «Интером» и «Ювентусом».

Сейчас миланцы идут в таблице вторыми вслед за лидирующим «Наполи». «Старая синьора» расположилась на непривычно низком для себя седьмом месте таблицы. Однако если бы не те 15 очков, что были сняты с туринцев из-за их финансовых махинаций, то именно они бы сейчас имели статус ближайших преследователей без пяти минут обладателей «скудетто» из Неаполя и опережали бы «нерадзурри» на три балла.

Но теперь «Юве» остается лишь мечтать о призовой тройке, тогда как «Интеру» приходится прикладывать немало усилий, чтобы в ней удержатся. Ведь конкуренты не дремлют, и в случае поражения от «бьянконери» команда Симоне Индзаги запросто может опуститься на четвертую позицию.

Однако аналитики Olimpbet не особо верят в такой исход, предлагая на «дерби Италии» такие коэффициенты: П1 – 2.01, Х – 3.49, П2 – 3.99. Очень перспективной видится ставка на разновидность счета 1:0, 2:0 или 3:0 с кэфом 2.52.

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