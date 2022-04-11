Заявка «Жениса» на сезон-2022

Стала известна заявка столичного «Жениса» на сезон-2022 в Первой лиге Казахстана по футболу.

Вратарь: Алишер Сулеймен;

Защитники: Михаил Аубакиров, Адильжан Дюсембаев, Саян Муканов, Егор Алишаускас, Данияр Плотников, Биржан Кульбеков;

Полузащитники: Ринат Хайруллин, Рашид Люхай, Арсен Елемесов, Абай Жунусов, Алихан Утешев, Нуржан Куанышкалиев, Аслан Джанузаков;

Нападающий: Рауль Аллахвердиев.

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