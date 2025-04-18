Какой клуб брал Кубок Гагарина? Есть ли трофей у Овечкина и Ротенберга?

Плей-офф КХЛ уже стартовал. Уже закончился первый раунд противостояний, и борьба за титул обострилась.

Но давайте разомнемся и вспомним победителей прошлого. Пройдите тест и назовите клубы, тренеров и игроков, которые выигрывали турнир!