Спецпроект
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Какой клуб брал Кубок Гагарина? Есть ли трофей у Овечкина и Ротенберга?

2 k

Плей-офф КХЛ уже стартовал. Уже закончился первый раунд противостояний, и борьба за титул обострилась.

Но давайте разомнемся и вспомним победителей прошлого. Пройдите тест и назовите клубы, тренеров и игроков, которые выигрывали турнир!

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13 комментариев
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это тест для отсталых?)
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Ответ shafigullin.manufacture
это тест для отсталых?)
Особенно последний вопрос долго думал!))
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Ротенберг подвел, я его интервью читал раньше, посчитал, что у него кубков Гагарина штук 80, а оказалось, что нет
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Ответ stopper77
Ротенберг подвел, я его интервью читал раньше, посчитал, что у него кубков Гагарина штук 80, а оказалось, что нет
82 прикосновения к Кубку и 4 репетиции поцелуев- если быть точнее .
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Хоккей не смотрю, думал все трофеи у ска и ротенберга
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Ответ shafigullin.manufacture
это тест для отсталых?)
все ли прошли последний вопрос?
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Ответ shafigullin.manufacture
это тест для отсталых?)
Это тест на зрение. У меня оно не очень, и самым сложным было идентифицировать игроков и тренеров по крохотной фотке)
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По 3 раза Металлург, Казань, ЦСКА....
Остальные пока курят.......
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Ответ Роман Ляпин
Футбольные болельщики точно не справятся)))
Не смотрю хоккей вообще, единственная сложность с парой игроков на вопросе о кубке Гагарина
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