  Тренер «Анахайма» Кенневилл одержал 1000-ю победу в регулярках НХЛ. Больше только у Боумэна – 1244
10

Тренер «Анахайма» Кенневилл одержал 1000-ю победу в регулярках НХЛ. Больше только у Боумэна – 1244

Главный тренер «Анахайма» Джоэл Кенневилл выиграл 1000 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной стала победа над «Эдмонтоном» (6:5).

67-летний специалист занимает второе место в истории лиги по этому показателю, уступая только Скотти Боумэну – 1244 победы.

По ходу карьеры Кенневилл также работал с «Сент-Луисом», «Колорадо», «Чикаго» и «Флоридой». Он четырежды завоевывал Кубок Стэнли – один раз в качестве помощника («Эвеланш», 1996-й) и трижды самостоятельно («Блэкхокс», 2010, 2013, 2015).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
10 комментариев
Хорошо, что вернулся. Легенда!
Молодец, "Старый".)
Хороший шанс на попадание в ПО за восемь то лет. Играют и другим дают.
И ещё хорошо играют в сезоне с ближайшими соседями по Пасифику; ещё правда много матчей с ними, с теми же Акулами, но то скорее позитивный момент на оставшемся по сути четвертом отрезке.
Может Старому Кью, который не портит борозды, и удастся Уток даже в их неплохом нынешнем состоянии сделать снова "Майти Дакс".)
Ответ reus
Молодец, "Старый".) Хороший шанс на попадание в ПО за восемь то лет. Играют и другим дают. И ещё хорошо играют в сезоне с ближайшими соседями по Пасифику; ещё правда много матчей с ними, с теми же Акулами, но то скорее позитивный момент на оставшемся по сути четвертом отрезке. Может Старому Кью, который не портит борозды, и удастся Уток даже в их неплохом нынешнем состоянии сделать снова "Майти Дакс".)
7. за семь лет
Ответ punker18
7. за семь лет
а, ну события в лиге в "сезоне пузыря" отчего то всегда выпадают из памяти.)
Красава Кенни!!! Если не скандал ещё тот...побед было больше
Если бы не всем известный скандал то побед было бы больше...
Ответ gans.gans.73
Если бы не всем известный скандал то побед было бы больше...
это точно. может быть тоже на рекорд мог идти.
Даже колоссальный МакДэвид приехал на праздник
Если бы не эта дурацкая история из прошлого, которую раздул какой-то дуралей, то побед было бы больше. Да и кубков, возможно, тоже
Рекомендуем