Тренер «Анахайма» Кенневилл одержал 1000-ю победу в регулярках НХЛ. Больше только у Боумэна – 1244
Главный тренер «Анахайма» Джоэл Кенневилл выиграл 1000 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной стала победа над «Эдмонтоном» (6:5).
67-летний специалист занимает второе место в истории лиги по этому показателю, уступая только Скотти Боумэну – 1244 победы.
По ходу карьеры Кенневилл также работал с «Сент-Луисом», «Колорадо», «Чикаго» и «Флоридой». Он четырежды завоевывал Кубок Стэнли – один раз в качестве помощника («Эвеланш», 1996-й) и трижды самостоятельно («Блэкхокс», 2010, 2013, 2015).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Хороший шанс на попадание в ПО за восемь то лет. Играют и другим дают.
И ещё хорошо играют в сезоне с ближайшими соседями по Пасифику; ещё правда много матчей с ними, с теми же Акулами, но то скорее позитивный момент на оставшемся по сути четвертом отрезке.
Может Старому Кью, который не портит борозды, и удастся Уток даже в их неплохом нынешнем состоянии сделать снова "Майти Дакс".)