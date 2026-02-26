Тренер «Анахайма» Кенневилл одержал 1000-ю победу в регулярках НХЛ. Больше только у Боумэна – 1244

Тренер «Анахайма» Кенневилл одержал 1000-ю победу в регулярках НХЛ.

Главный тренер «Анахайма » Джоэл Кенневилл выиграл 1000 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной стала победа над «Эдмонтоном» (6:5).

67-летний специалист занимает второе место в истории лиги по этому показателю, уступая только Скотти Боумэну – 1244 победы.

По ходу карьеры Кенневилл также работал с «Сент-Луисом », «Колорадо », «Чикаго » и «Флоридой ». Он четырежды завоевывал Кубок Стэнли – один раз в качестве помощника («Эвеланш», 1996-й) и трижды самостоятельно («Блэкхокс», 2010, 2013, 2015).