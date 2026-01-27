«Анахайм» проиграл впервые за 8 матчей – 4:7 от «Эдмонтона». Гранлунд и Экхольм сделали хет-трики
«Анахайм» завершил серию из семи побед подряд в НХЛ.
«Анахайм» уступил «Эдмонтону» (4:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У команды тренера Джоэла Кенневилла прервалась победная серия, которая продлилась семь игр.
В этом матче были оформлены два хет-трика: в составе «Дакс» это сделал нападающий Микаэль Гранлунд и защитник «Ойлерс» Маттиас Экхольм, для которого это первый хет-трик в карьере.
«Анахайм» на данный момент находится на 6-м месте в таблице Западной конференции, имея в активе 59 очков в 53 матчах. Эдмонтон идет 5-м в конференции, набрав 62 балла в 54 играх.
Может, Экхольму все же из сборной вчера позвонили? Сегодня носился как молодой! Когда первый гол забивал, красиво отдал, открылся и оказался впереди Макдэвида и Хаймана в контратаке! Вторую тоже сам себе сделал: отобрал, убежал, обыгрался и вынимай. Если такая игра не убеждает тренеров сборной, то им надо завязывать с тренерской профессией.
Экхольм заслужил отправиться на Олимпиаду
Эдмонтон с Победой!
Я так понимаю новый рекорд по хетрикам за один месяц? И поди еще у Эдмонтона какой-то рекорд за два подряд хетрика защитников
Гранлунд ещё 15 лет назад открыл всем россиянам что такое лакросс-голы. Сегодня всю паутину снял с верхних углов ворот, кстати всё в большинстве
Бэк ту бэк с бэкапом на воротах, без трёх основных напов- неудивительно. Вопрос как они таким составом умудрились семь подряд выйграть
