«Анахайм» проиграл впервые за 8 матчей – 4:7 от «Эдмонтона». Гранлунд и Экхольм сделали хет-трики

«Анахайм» завершил серию из семи побед подряд в НХЛ.

«Анахайм » уступил «Эдмонтону » (4:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

У команды тренера Джоэла Кенневилла прервалась победная серия, которая продлилась семь игр.

В этом матче были оформлены два хет-трика: в составе «Дакс» это сделал нападающий Микаэль Гранлунд и защитник «Ойлерс» Маттиас Экхольм, для которого это первый хет-трик в карьере.

«Анахайм» на данный момент находится на 6-м месте в таблице Западной конференции, имея в активе 59 очков в 53 матчах. Эдмонтон идет 5-м в конференции, набрав 62 балла в 54 играх.