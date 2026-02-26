Кузьменко сделал 2 передачи в игре с «Вегасом». У форварда «Лос-Анджелеса» 13+12 в 52 матчах сезона

Андрей Кузьменко сделал две голевые передачи в игре с «Вегасом».

Нападающий «Лос-Анджелеса » Андрей Кузьменко отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (4:6).

30-летний россиянин провел на льду 13:35, не нанес ни одного броска в створ, совершил один перехват и допустил одну потерю, закончив встречу с полезностью «плюс 1».

В этом сезоне Кузьменко сыграл в 52 матчах и набрал 25 (13+12) очков при полезности «минус 4».

