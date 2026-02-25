Квартальнов о 7:2 с «Сочи»: «Хорошо провели 1-й период, сделали гандикап. Много вещей сработало, но надо держать свою линию на протяжении всей игры, пусть это и тяжело»

Квартальнов высказался о матче «Динамо» Минск с «Сочи».

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (7:2).

«Начало для нас очень здорово сложилось. Очень хорошо провели первый период, сделали гандикап на нем. Большинство сработало, много вещей сработало.

Но надо держать свою линию на протяжении всей игры, пусть это и тяжело», – сказал Квартальнов.

«Динамо» Минск разгромило «Сочи» – 7:2, Шипачев набрал 1+2, Бориков сделал дубль. Команда Квартальнова идет 2-й на Западе