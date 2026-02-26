Панарин сделал 2 передачи в дебютном матче за «Лос-Анджелес». «Кингс» проиграли «Вегасу» – 4:6
Артемий Панарин сделал 2 передачи в дебютном матче за «Лос-Анджелес».
Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин провел первый матч за новый клуб после обмена из «Рейнджерс».
34-летний форвард набрал 2 (0+2) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:6). В его активе также 3 броска в створ (еще 2 – в блок и 3 – мимо) за 21:07 при полезности «0».
В этом сезоне Панарин провел 53 матча и набрал 59 (19+40) очков при полезности «минус 17».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
1. ОВЕЧКИН - 1671 (919+752) - 1551 игр...
2. МАЛКИН - 1390 (527+863) - 1254 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1088 (387+701) - 856 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 929 (321+608) - 805 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, по итогу может и до первого, ПАНАРИН до четвертого.