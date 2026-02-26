Панарин сделал 2 передачи в дебютном матче за «Лос-Анджелес». «Кингс» проиграли «Вегасу» – 4:6

Артемий Панарин сделал 2 передачи в дебютном матче за «Лос-Анджелес».

Нападающий «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин провел первый матч за новый клуб после обмена из «Рейнджерс».

34-летний форвард набрал 2 (0+2) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса » (4:6). В его активе также 3 броска в створ (еще 2 – в блок и 3 – мимо) за 21:07 при полезности «0».

В этом сезоне Панарин провел 53 матча и набрал 59 (19+40) очков при полезности «минус 17».