  Панарин сделал 2 передачи в дебютном матче за «Лос-Анджелес». «Кингс» проиграли «Вегасу» – 4:6
Панарин сделал 2 передачи в дебютном матче за «Лос-Анджелес». «Кингс» проиграли «Вегасу» – 4:6

Артемий Панарин сделал 2 передачи в дебютном матче за «Лос-Анджелес».

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин провел первый матч за новый клуб после обмена из «Рейнджерс».

34-летний форвард набрал 2 (0+2) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:6). В его активе также 3 броска в створ (еще 2 – в блок и 3 – мимо) за 21:07 при полезности «0».

В этом сезоне Панарин провел 53 матча и набрал 59 (19+40) очков при полезности «минус 17».

Артем, с почином. Ты и в Лос-Анджелесе станешь лучшим на льду.
Артем, с почином. Ты и в Лос-Анджелесе станешь лучшим на льду.
Проиграли, но дебют вполне неплохой. Первые два периода так вообще был лучшим в составе. Удаление, правда, было лишним.
Проиграли, но дебют вполне неплохой. Первые два периода так вообще был лучшим в составе. Удаление, правда, было лишним.
Вот именно, удаление и омрачило хороший дебют. Причём более обильно, что проиграли забив 4 шайбы.....
Вот именно, удаление и омрачило хороший дебют. Причём более обильно, что проиграли забив 4 шайбы.....
Омрачило, кто ж спорит. Но тут скорее вообще игра Кингс вызывает вопросы, первые два периода по сути что-то в атаке было как раз только с участием Панарина. Пока перспективы у них сомнительные.
Зато фанаты ЛА начали уходить за 10 минут до конца матча почему-то)) Хорошая команда, раз проигрывает Вегасу без 5ти лидеров)
Зато фанаты ЛА начали уходить за 10 минут до конца матча почему-то)) Хорошая команда, раз проигрывает Вегасу без 5ти лидеров)
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Лучшие в дивизионе по пропущенным и 4-е во всей конференции... Ну если это плохая оборона, то я не знаю что такое хорошая
россиян в НХЛ- бомбардиры (чемпионат), лидеры, крупный шрифт у играющих сейчас, гол+пас: На 26.02.26.
1. ОВЕЧКИН - 1671 (919+752) - 1551 игр...
2. МАЛКИН - 1390 (527+863) - 1254 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1088 (387+701) - 856 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 929 (321+608) - 805 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, по итогу может и до первого, ПАНАРИН до четвертого.
Панарин по ассистах в истории догнал Драйзайтля, 102-е место, 608 передач.
