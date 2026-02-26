«Лос-Анджелес» выложил ролик, посвященный переходу Панарина: «Свет, камера, мотор»

«Лос-Анджелес» сделал видео, посвященное переходу Артемия Панарина.

«Лос-Анджелес » опубликовал видео, посвященное переходу Артемия Панарина в клуб.

Ролик начинается со света софитов и группы людей, приветствующих игрока. На экране загорается надпись «Играет Артемий Панарин».

Далее российский хоккеист произносит фразу: «Я хочу играть за этот клуб, за парней. Я не хочу переходить куда-то еще». Затем начинается нарезка моментов с его результативными действиями и фотосессии в новой форме.

Ролик заканчивается тем, что Панарин закрывает режиссерскую хлопушку, находящуюся у него в руках.

Клубные соцсети подписали ролик: «Свет, камера, мотор».

Панарин сделал 2 передачи в дебютном матче за «Лос-Анджелес». «Кингс» проиграли «Вегасу» – 4:6