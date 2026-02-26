  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Пойнт с 2+1, Джонстон с дублем и Томпсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 3 очками не попал в список
7

Пойнт с 2+1, Джонстон с дублем и Томпсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 3 очками не попал в список

Брэйден Пойнт, Уайтт Джонстон и Тейдж Томпсон – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.

Третья звезда – форвард «Баффало» Тейдж Томпсон с 2 (1+1) очками в матче с «Нью-Джерси» (2:1).

Вторая звезда – форвард «Далласа» Уайтт Джонстон с дублем против «Сиэтла» (4:1).

Первая звезда – нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт с 3 (2+1) очками в игре с «Торонто» (4:2 ОТ).

Отметим, что Никита Кучеров, набравший 1+2 с «Торонто» и добравшийся до отметки в 700 передач в НХЛ, не попал в список.

Кучеров обошел Маккиннона и стал вторым в гонке бомбардиров НХЛ – 94 очка против 93. Лидирует Макдэвид – 98 баллов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНХЛ
рейтинги
logoУайтт Джонстон
logoТейдж Томпсон
logoБрэйден Пойнт
logoНикита Кучеров
logoБаффало
logoДаллас
logoТампа-Бэй
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
просто клоуны , что сказать. надеюсь Кучеров утрет всем носы и станет лучшим бомбардиром!
Ответ CHIP26RUS
просто клоуны , что сказать. надеюсь Кучеров утрет всем носы и станет лучшим бомбардиром!
замучается шут гороховый как и его глорики
Ответ Вася Путин
замучается шут гороховый как и его глорики
Хм, этим самым гороховым выглядите Вы
А Кенневил с 1000 побед, не?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кучеров в 6-й раз сделал 60+ ассистов в регулярке НХЛ – 3-й результат в истории лиги для игроков не из Северной Америки. Больше только у Ягра и Петера Штястны
4 февраля, 04:56
Кучеров – 3-й в рейтинге правых вингеров по итогам 2025-го по версии Daily Faceoff. Пастрняк – 1-й, Марнер – 2-й, Рантанен – 5-й
31 декабря 2025, 14:29
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
39 минут назадLive
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»
вчера, 16:30
Рекомендуем