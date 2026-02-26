Пойнт с 2+1, Джонстон с дублем и Томпсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 3 очками не попал в список

Брэйден Пойнт, Уайтт Джонстон и Тейдж Томпсон – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.

Третья звезда – форвард «Баффало» Тейдж Томпсон с 2 (1+1) очками в матче с «Нью-Джерси» (2:1).

Вторая звезда – форвард «Далласа» Уайтт Джонстон с дублем против «Сиэтла» (4:1).

Первая звезда – нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт с 3 (2+1) очками в игре с «Торонто» (4:2 ОТ).

Отметим, что Никита Кучеров , набравший 1+2 с «Торонто» и добравшийся до отметки в 700 передач в НХЛ, не попал в список.

Кучеров обошел Маккиннона и стал вторым в гонке бомбардиров НХЛ – 94 очка против 93. Лидирует Макдэвид – 98 баллов