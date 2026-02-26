Пойнт с 2+1, Джонстон с дублем и Томпсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 3 очками не попал в список
Брэйден Пойнт, Уайтт Джонстон и Тейдж Томпсон – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – форвард «Баффало» Тейдж Томпсон с 2 (1+1) очками в матче с «Нью-Джерси» (2:1).
Вторая звезда – форвард «Далласа» Уайтт Джонстон с дублем против «Сиэтла» (4:1).
Первая звезда – нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт с 3 (2+1) очками в игре с «Торонто» (4:2 ОТ).
Отметим, что Никита Кучеров, набравший 1+2 с «Торонто» и добравшийся до отметки в 700 передач в НХЛ, не попал в список.
Кучеров обошел Маккиннона и стал вторым в гонке бомбардиров НХЛ – 94 очка против 93. Лидирует Макдэвид – 98 баллов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
просто клоуны , что сказать. надеюсь Кучеров утрет всем носы и станет лучшим бомбардиром!
просто клоуны , что сказать. надеюсь Кучеров утрет всем носы и станет лучшим бомбардиром!
замучается шут гороховый как и его глорики
замучается шут гороховый как и его глорики
Хм, этим самым гороховым выглядите Вы
А Кенневил с 1000 побед, не?
Репетция Харта
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем