Дорофеев сделал дубль с победной шайбой в игре с «Лос-Анджелесом» и стал 1-й звездой. У форварда «Вегаса» 28+18 в 58 матчах сезона
Павел Дорофеев сделал дубль с победной шайбой в игре с «Лос-Анджелесом».
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил две шайбы, включая победную, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (6:4) и стал первой звездой встречи.
25-летний форвард провел на льду 17:29, нанес 4 броска в створ (еще 3 в блок и 2 – мимо), совершил один перехват и заблокировал один бросок, завершив матч с полезностью «плюс 1».
В этом сезоне на счету Дорофеева 46 (28+18) очков в 58 играх при полезности «минус 3».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
