Никитин о 2:0 с «Нефтехимиком»: «ЦСКА потратил много эмоций в прошлых матчах. Пятиминутное удаление дало нам драйв»

Никитин о 2:0 с «Нефтехимиком»: ЦСКА потратил много эмоций в прошлых матчах.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о победе команды над «Нефтехимиком » (2:0) в матче FONBET КХЛ.

В конце второго периода форвард ЦСКА Иван Дроздов был удален на пять минут за удар клюшкой между ног форварду Джозефу Душаку.

– В январе ЦСКА играл в яркий хоккей, обыгрывал минское «Динамо», московское «Динамо», «Спартак». Но что случилось с командой после матча с «Сочи», когда вы выиграли 3:1? Ребятам не хватает сил, эмоций?

– У вас каждый день на одном градусе проходит?

– Когда как.

– Вот и у ребят то же самое. Они очень много эмоций потратили с Минском, московским «Динамо», «Спартаком». Эмоции – это одна из составляющих хоккея. Сегодня пятиминутное удаление как раз их и дало.

Вроде преимущество по ходу матча у нас есть, а все проходит, не сказал бы в релаксе, но без драйва. А это удаление этот драйв дало. Не скажу, что все закономерно, но все объяснено.

– Когда ждать Эберта?

– Мы ждем оформления юридических документов, – сказал Никитин.

Никитин о 5-минутном штрафе Дроздова за удар клюшкой между ног Душаку: «Это не мужской хоккей, идем непонятно куда. Это даже не про ЦСКА, а про лигу, так нельзя»