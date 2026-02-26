Сергачев сделал ассист и нанес 5 бросков за 25:40 с «Колорадо». У защитника «Юты» 39 очков в 58 матчах сезона

Михаил Сергачев сделал голевую передачу в матче с «Колорадо».

Защитник «Юты » Михаил Сергачев отметился голевой передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо » (2:4).

27-летний защитник провел на льду 25:40 (наибольшее время среди полевых в матче), нанес пять бросков в створ, совершил один силовой прием и один блокшот, а также допустил одну потерю, завершив встречу с полезностью «0».

В этом сезоне на счету Сергачева 39 (9+30) очков в 58 матчах при полезности «плюс 1».

