Сергачев сделал ассист и нанес 5 бросков за 25:40 с «Колорадо». У защитника «Юты» 39 очков в 58 матчах сезона
Михаил Сергачев сделал голевую передачу в матче с «Колорадо».
Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился голевой передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:4).
27-летний защитник провел на льду 25:40 (наибольшее время среди полевых в матче), нанес пять бросков в створ, совершил один силовой прием и один блокшот, а также допустил одну потерю, завершив встречу с полезностью «0».
В этом сезоне на счету Сергачева 39 (9+30) очков в 58 матчах при полезности «плюс 1».
Лучший российский блюлайнер похоже
Вот что, регулярная игра в большинстве животворящем делает..
